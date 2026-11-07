El marcador de punta rojinegro no integra el equipo que sale de la partida en el Jalisco. ¿Qué le ocurrió?

Atlas obtuvo, sin haber jugado, su clasificación a los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026. Por ello, ahora la próxima meta colectiva será terminar lo más arriba posible en la tabla para poder definir de local la mayor cantidad de series. Su siguiente oponente en esta campaña será Pachuca, al que recibirán esta tarde ante su gente.

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A falta de poco más de media hora para el juego, Hernán Crespo confirmó los once iniciales con los que iniciarán los ‘Zorros’ el partido. En la formación de Atlas, la ausencia de Jorge Sánchez se destaca como llamativo, dado que suele ser un habitual titular. Sin embargo, hoy no saltará al campo de juego contra los ‘Tuzos’.

La razón de la baja del defensa rojinegro ante el Pachuca tiene que ver con que sufrió una lesión en la previa del partido, que lo marginará totalmente del encuentro. No solo no estará desde el inicio en Atlas, sino que Jorge Sánchez tampoco ocupará un lugar en la banca de suplentes y verá el compromiso desde afuera.

El parte médico oficial de Atlas reveló que los estudios arrojaron que se trata de un desgarre en el aductor derecho. A Jorge Sánchez le vendrá bien el parate de la próxima semana por la fecha FIFA (a la que no fue convocado) para poder recuperarse bien. De no mediar inconvenientes, llegaría en las mejores condiciones a la última fecha.

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Sin Jorge Sánchez, esta es la alineación confirmada de Atlas para enfrentar a Pachuca en el Estadio Hidalgo, por la jornada 16 del Apertura 2026 de la Liga MX: Camilo Vargas; Sergio Hernández, Adonis Frías, Manuel Capasso, Juan José Purata, Milton Valenzuela; Elías Montiel, Aldo Rocha; Kevin Zenón, Florian Monzón y Luis Esteves.