Por qué no juega Brian Rodríguez hoy

Este sábado se juega una edición más del Clásico Capitalino. En esta ocasión el conjunto de Pumas recibirá en su cancha al Club América, el cuadro de Guillermo Almada quiere mantener el liderato de la tabla general, por lo que mandaría esta noche a su mejor equipo. Sin embargo, para este partido de la Jornada 16 no podrá contar con Brian Rodríguez.

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¿Qué le pasó a Brian Rodríguez?

Hace unos días en conjunto azulcrema dio a conocer mediante un comunicado de prensa que el extremo de las Águilas habría sufrido una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo, por lo que estaría perdiéndose este duelo así como la convocatoria con la Selección de Uruguay en la próxima Fecha FIFA, así que este duelo queda fuera.

Esta es una de las bajas que más le podría pesar a Almada, ya que este elemento le ha dado mucha ventaja en el ataque, pero cuando el “Rayito” no está en el equipo suele verse un poco flojo en la zona ofensiva, especialmente por su banda. Ante ello, la opción que más le gusta al estratega ante su ausencia es la de Isaías Violante.

De acuerdo con lo que se ha mencionado en los próximos días, en caso de que América llegara a los Cuartos de Final es muy probable que para esas fechas o incluso a las Semifinales pueda contar con Rodríguez. Por el momento tendrán que ver qué tanto les funciona Violante para un partido como éstos, ya que en el semestre anterior en fase regular tampoco se midió ante los universitarios.

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En síntesis