Jugadores del América aseguran la victoria sobre Pumas

El pasado domingo 1 de noviembre se llevó a cabo el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde unos de los invitados especiales fueron Israel Reyes, Brian Rodríguez y Alan Cervantes. Los jugadores del Club América se fueron a divertir en su día libre después del enfrentamiento ante Toluca.

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Ahí se encontraron con el creador de contenido, el Escorpión Dorado, quien les preguntó contra qué equipo jugarían el siguiente partido. El Rayito bromeando le dijo “ni idea” y después terminó diciendo que ante Pumas, por lo que los volvió a cuestionar pero esta vez respecto al marcador que esperaban que tendría el partido.

América va por victoria sobre Pumas

Inmediatamente Cervantes dijo que iban a ganarles con un 2-0, mientras que Israel no se animó a dar un resultado, pero aseguró que la idea era ganar, por lo que hasta comenzaron a apostar, ya que el Escorpión les advirtió que esta vez le iría a los Pumas, por lo que Brian le recomendó que entonces no fuera para Coapa.

Los últimos Clásicos Capitalinos han sido complicados para el equipo azulcrema y más ahora que el propio Rodríguez está en duda para jugar como lo estuvo en el Clausura 2026 y que terminó con un empate de 3-3. De esta manera, se espera que sea un partido entretenido, pero se ve complicado que el marcador se pueda predecir.

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De los tres jugadores, el que ha tenido actividad más constante con el equipo es Israel Reyes, por lo que asegura que el equipo puede ir al Estadio Olímpico Universitario y plantar una victoria. Aunque mucho dependerá del planteamiento, aunque con las bajas de Brian y Alejandro Zendejas el equipo sí suele verse sin mucho acomodo en el ataque.

En síntesis