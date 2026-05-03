Israel Reyes se pierde el Clásico Capitalino ante Pumas

Este domingo se juegan los Cuartos de Final de ida entre el Club América y Pumas, la escuadra azul crema quedó en el octavo lugar, por lo que ahora su enfrentamiento se juega en el Estadio Azteca, recibiendo así a los universitarios. Pese a que estarán en su casa, lamentablemente no contarán con uno de sus jugadores, Israel Reyes.

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¿Por qué no juega Israel Reyes?

Hay que mencionar que la semana pasada se dio a conocer la lista oficial de los seleccionados de México rumbo al Mundial, por lo que el lateral derecho de las Águilas se perderá este duelo porque fue uno de los elementos que tiene que reportar con la plantilla el próximo miércoles 6 de mayo, así que no será considerado.

Cabe resaltar que aunque el futbolista aún no está con el equipo nacional, se debe tener un descanso, por lo que estos Cuartos de Final ya se los pierden. Incluso han salido algunas noticias sobre que el futbolista azulcrema ha estado de vacaciones en Italia, por lo que en esta ocasión ni siquiera estará en el estadio para apoyar a sus compañeros.

Israel será una pieza que pueda pesar en el planteamiento de hoy para André Jardine, ya que se sabe que tiene la funcionalidad de un lateral derecho, central o contención, dependiendo de cualquier situación que se le complique, Reyes es ese elemento que sin problemas podría ser una solución, por lo que ahora tendrá que hacer movimientos.

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El ideal para el cuadro el día de hoy, es que Jardine pueda concretar a dos de sus jugadores más importantes en la central como Sebastián Cáceres y Ramón Juárez, por lo que la lateral se queda para Kevin Álvarez o para Isaías Violante, siendo el último el que tiene más posibilidades, esperando que se cubra de la mejor manera esta ausencia.

En síntesis