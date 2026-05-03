Raúl Jiménez es uno de los futbolistas mexicanos más destacados del momento y su presente genera mucha expectativa pensando en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana. Su experiencia en Europa y su capacidad goleadora lo mantienen como una pieza clave del ataque nacional, aunque su futuro a nivel de clubes todavía no está definido.

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En los últimos meses creció con fuerza el rumor de un posible regreso al Club América, institución donde se formó y desde la cual dio el salto al fútbol europeo. La idea de verlo nuevamente en la Liga MX ilusiona a muchos aficionados, especialmente pensando en un cierre de carrera con el club que lo vio nacer.

Sin embargo, el presente inmediato del delantero sigue ligado al futbol inglés, donde ha sido valorado en su actual equipo, el Fulham. Su rendimiento ha sido importante en distintos tramos de la temporada, lo que mantiene abierta la posibilidad de una renovación.

En las últimas horas, el propio Raúl dejó declaraciones que alimentaron aún más la incertidumbre sobre su futuro. Sobre un posible regreso al América, expresó: “No sé, no sé… A ver qué sucede en los próximos meses”, dejando la puerta completamente abierta a un retorno a México.

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Por otro lado, también se refirió a su continuidad en Inglaterra y a la posibilidad de extender su vínculo con el club londinense: “Depende de que se decida el Fulham”, señaló, dejando en claro que su intención sería seguir en Europa si las condiciones se dan.

¿Hasta cuándo tiene contra Raúl Jiménez con Fulham?

Actualmente, el contrato de Raúl Jiménez con Fulham se extiende hasta mitad de año, y por ahora no existe una renovación confirmada. Esta situación mantiene en vilo tanto a los aficionados del América como a los seguidores del equipo inglés, que esperan conocer cuál será el próximo paso en la carrera del delantero mexicano.

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