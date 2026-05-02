Los 3 refuerzos que tendría el Club América

Este domingo el Club América se tendrá que enfrentar ante Pumas en una edición más del Clásico Capitalino en los Cuartos de Final del Clausura 2026, aunque en esta ocasión no se ven como los favoritos para clasificar, tienen plena confianza en que lograrán avanzar. Sin embargo, es importante mencionar que ya en la directiva están pensando en lo que puede venir.

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Y es que en caso de que no clasifiquen deben de comenzar a preparar el tema de la plantilla. Por ahora, ya prescindieron de algunos directivos, pero hay más por trabajar para el Apertura 2026. Entre las novedades hay opciones de que Emilio Lara, Cristian Calderón y Franco Rossano regresen de Necaxa tras su préstamo y se unan a la plantilla.

Los 3 posibles refuerzos

Pero ahora habría tres posibles “refuerzos” que llegarían al Nido. Con la misma intención que los anteriores, el día de hoy Puebla le dijo adiós a varios futbolistas que estaban a préstamo, por lo que tendrán que volver a Coapa y en dado caso, mantenerse, pero debido a los resultados en la escuadra de La Franja, podrían no mantenerlos.

Se trata de Miguel Ramírez, Esteban Lozano y Owen González, estos tres elementos serían los que podrían unirse a la escuadra azulcrema y que de inmediato tendrían que reportar para conocer su futuro. De esta forma se esperaría que puedan recuperarse para la estrategia pensando en los que podrían aportar.

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De estos tres últimos, en el equipo el “Isco” fue relevante en Fuerzas Básicas y en algunos partidos amistosos en Primera, pero no pudo consolidarse. Y con Esteban, ha tenido una buena preparación, incluso en España, por lo que ahora que tienen problemas en el tema de la delantera, podría ser una opción viable para el equipo.

En síntesis