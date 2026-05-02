Norma Palafox hace polémico comentario sobre América Femenil

La tarde de este sábado se vivió un partido intenso en el Estadio Ciudad de los Deportes, cuando el conjunto de FC Juárez visitó al América Femenil. La escuadra de casa, debía mantener el marcador o salir victoriosas para conseguir su pase a semifinales, puesto que en la ida sólo habían conseguido un 1-1 que no aseguraba mucho.

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Sin embargo, este duelo estuvo lleno de muchas incidencias, el equipo de las Bravas se puso arriba en el marcador, por lo que inmediatamente hacía que las Águilas quedaran eliminadas, pero fue ahí donde pasaron ciertas acciones arbitrales que generaron mucha polémica, supuestamente en favor del conjunto azulcrema.

Y es que desde el minuto 15 Yunaira López ya había sido amonestada, pero al 39′ cayó Scarlett Camberos y la árbitra central decidió sacar la segunda tarjeta, por lo que la escuadra fronteriza se quedó con 10 jugadoras. Así en la siguiente jugada Karime Abud comete falta en el área, pero no se revisa en el VAR por lo que empata Irene Guerrero.

Ya en la segunda mitad apareció la examericanista Aurélie Kaci para aplicar la “Ley del ex”, por lo que cabecea y consigue la remontada, aún con 10, ahí es donde aparece Norma Palafox que festeja y justo en la transmisión de TUDN, compartieron que la delantera de las Bravas terminó por hacer una frase muy polémica.

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¿Qué dijo Norma Palafox al América Femenil?

“Aunque sea con 12 o 13 vamos ganando“, habría sido lo que mencionaron en plena transmisión. Haciendo alusión a que con la “ayuda” al América pudieron dar la vuelta. Lamentablemente, después de ingresar cayeron los otros dos tantos que hicieron que el equipo de Juárez quedara eliminado y las azulcremas clasificaran a Semifinales.

En síntesis