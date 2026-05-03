Guillermo Martínez no jugará el Clásico Capitalino vs América

Por fin llegó la fecha para que se disputen los Cuartos de Final de Ida entre Pumas y el Club América. La escuadra de Efraín Juárez tendrá que visitar a las Águilas esta tarde en el Estadio Azteca para pelear por este primer duelo. El problema que tienen los universitarios, es que lo harán con la ausencia de Guillermo Martínez.

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¿Por qué no juega Memote?

Aunque el “Memote” es uno de los jugadores que solían utilizar como un cambio efectivo para las anotaciones, en esta ocasión no se podrá contar con él. Y es que hay que recordar que la semana pasada ya se dio a conocer la lista de los convocados por Javier Aguirre para la Selección Mexicana y una de las sorpresas fue precisamente el delantero auriazul.

Tomando esto en cuenta, aunque el llamado para concentrarse es desde el miércoles 6 de mayo, estos días se los dieron de vacaciones a los jugadores para llegar descansados ante la exigencia de lo que se viene, por ello Martínez se perderá la Liguilla con el conjunto auriazul, siendo una de las bajas pesadas en el equipo.

La buena noticia podría ser que van ante una plantilla que le ha costado el gol y ahora llegan con Raúl Zúñiga ausente por lesión, por lo que ahí entran elementos como Juninho que podrían hacer la diferencia en el marcador. Aún así, es una baja sensible para los de Efra, ya que tiene mucha eficacia para poder hacer los goles.

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En este primer duelo se podrá ver si la baja del Memote termina por impactar al equipo esta tarde o si Juárez pudo cubrir mejor su baja para este tipo de enfrentamientos tan intensos. Por el momento, el jugador se prepara con la intención de estar contemplado para el Mundial con México dependiendo de lo que demuestre.

En síntesis