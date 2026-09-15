Los seleccionados que tendría el América con Rafa Márquez

El día de ayer se reveló que este martes se daría a conocer la primera lista de convocados por Rafael Márquez para la Selección Mexicana. Pero se retrasó y ahora sería el jueves 17 de septiembre cuando se conozcan a los futbolistas que estarán para el duelo amistoso ante Colombia en la Fecha FIFA.

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Es por ello que el día de hoy tanto Rafa como Andrés Guardado se dieron cita en Coapa para ir al entrenamiento del Club América y conocer cuáles serán los elementos del Nido que podrían elegir en la próxima lista, por lo que ya suenan algunos nombres de elegidos.

En las convocatorias de Javier Aguirre aparecieron elementos como Alexis Gutiérrez y Erick Sánchez, pero el problema es que en los últimos partidos ninguno de estos jugadores han sido clave para el equipo, puesto que no han llegado al nivel que se esperaba.

De acuerdo con la información de Alejandro Orvañanos de Claro Sports, se sabe que serían tres jugadores del América los que llamaría. Que aunque no conoce los nombres de quienes estarían siendo parte de este listado, podrían ser los elegidos algunos nombres que ya sonaron y otros que comenzaron bien.

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¡3 SELECCIONADOS DE AMÉRICA! 🇲🇽🦅✅



En #ClaroSportsEnW hablamos de los posibles jugadores del Club América que estarían seleccionados para la siguiente fecha FIFA con la selección mexicana



¿Tú a quién pondrías en la convocatoria? 🤔 pic.twitter.com/IEEbGYkQEk — Claro Sports (@ClaroSports) September 15, 2026

¿Los 3 elegidos para el Tricolor?

El primero sería Israel Reyes, quien ya ha sido llamado, pese a que no ha tenido el mejor arranque en el torneo con América; el segundo sería Isaías Violante, que ha demostrado un acoplamiento bueno al plantel; y el tercero, pese a que ha fallado un poco podría ser Ramón Juárez.

En síntesis

17 de septiembre se anunciará la primera lista de convocados de Rafael Márquez.

se anunciará la primera lista de convocados de Rafael Márquez. Andrés Guardado y Márquez visitaron Coapa para evaluar jugadores previo al duelo ante Colombia.

visitaron Coapa para evaluar jugadores previo al duelo ante Colombia. Tres jugadores del América serían convocados: Israel Reyes, Isaías Violante y Ramón Juárez.