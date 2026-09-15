Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 8 del Apertura 2026

Este lunes finalizó la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de la victoria de León por 2-0 ante Atlético de San Luis como local, resultado que le permite meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos.
Tras la derrota del América en el Clásico Joven frente a Cruz Azul, también hubo cambio en el liderato del campeonato, ya que Chivas quedó en el primer lugar, al menos por ahora. Sin embargo, todo puede cambiar el próximo fin de semana, cuando Las Águilas enfrenten al Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional con el objetivo de recuperar la cima.
Pero más allá de la lucha por los primeros lugares, otro de los temas que genera atención durante el Apertura 2026 es el cumplimiento de la Regla de Menores. Los clubes deben darle minutos a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la Liga MX y acumular una cantidad determinada durante el torneo.
Así está la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 8
El reglamento establece que los equipos deben llegar a 1.170 minutos acumulados para cumplir con la regla. Por ahora, algunos clubes ya alcanzaron la cifra, mientras que otros todavía tienen un camino importante por recorrer en las jornadas restantes.
La situación es diferente para cada equipo, por lo que deberán seguir dando oportunidades a sus jugadores jóvenes para alcanzar el objetivo. En caso de no cumplir con los minutos establecidos al finalizar el torneo, los clubes podrían recibir una sanción.
|Equipo
|Minutos acumulados
|Minutos por cumplir
|Estado
|Atlante
|1.290
|—
|Cumplió
|Tijuana
|1.320
|—
|Cumplió
|América
|1.041
|129
|En proceso
|Necaxa
|983
|187
|En proceso
|Pachuca
|884
|286
|En proceso
|Pumas UNAM
|818
|352
|En proceso
|Atlas
|768
|402
|En proceso
|Atlético de San Luis
|687
|483
|En proceso
|Toluca
|633
|537
|En proceso
|Chivas
|623
|547
|En proceso
|Cruz Azul
|557
|613
|En proceso
|Tigres
|471
|699
|En proceso
|León
|466
|704
|En proceso
|Querétaro
|308
|862
|En proceso
|Santos Laguna
|278
|892
|En proceso
|Rayados
|196
|974
|En proceso
|FC Juárez
|185
|985
|En proceso
|Puebla
|174
|996
|En proceso
América vs. Chivas: cuánto cuesta ir al Clásico Nacional y cuáles son las entradas más caras
En sintesis
- León venció 2-0 a San Luis en el cierre de la octava jornada de Liga.
- Chivas asume el liderato del Apertura 2026 tras la caída previa del América.
- Atlante y Tijuana cumplieron la Regla de Menores con más de 1.170 minutos disputados.