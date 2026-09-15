Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 8 del Apertura 2026

Así quedó la clasificación de la regla de menores de la Liga MX después de disputarse la Jornada 8 del Apertura 2026, con los equipos que más minutos acumulan.

Este lunes finalizó la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, luego de la victoria de León por 2-0 ante Atlético de San Luis como local, resultado que le permite meterse de lleno en la pelea por los primeros puestos.

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Tras la derrota del América en el Clásico Joven frente a Cruz Azul, también hubo cambio en el liderato del campeonato, ya que Chivas quedó en el primer lugar, al menos por ahora. Sin embargo, todo puede cambiar el próximo fin de semana, cuando Las Águilas enfrenten al Rebaño Sagrado en el Clásico Nacional con el objetivo de recuperar la cima.

Pero más allá de la lucha por los primeros lugares, otro de los temas que genera atención durante el Apertura 2026 es el cumplimiento de la Regla de Menores. Los clubes deben darle minutos a futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por la Liga MX y acumular una cantidad determinada durante el torneo.

Así está la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 8

El reglamento establece que los equipos deben llegar a 1.170 minutos acumulados para cumplir con la regla. Por ahora, algunos clubes ya alcanzaron la cifra, mientras que otros todavía tienen un camino importante por recorrer en las jornadas restantes.

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La situación es diferente para cada equipo, por lo que deberán seguir dando oportunidades a sus jugadores jóvenes para alcanzar el objetivo. En caso de no cumplir con los minutos establecidos al finalizar el torneo, los clubes podrían recibir una sanción.

Equipo Minutos acumulados Minutos por cumplir Estado Atlante 1.290 — Cumplió Tijuana 1.320 — Cumplió América 1.041 129 En proceso Necaxa 983 187 En proceso Pachuca 884 286 En proceso Pumas UNAM 818 352 En proceso Atlas 768 402 En proceso Atlético de San Luis 687 483 En proceso Toluca 633 537 En proceso Chivas 623 547 En proceso Cruz Azul 557 613 En proceso Tigres 471 699 En proceso León 466 704 En proceso Querétaro 308 862 En proceso Santos Laguna 278 892 En proceso Rayados 196 974 En proceso FC Juárez 185 985 En proceso Puebla 174 996 En proceso

En sintesis

León venció 2-0 a San Luis en el cierre de la octava jornada de Liga.

en el cierre de la octava jornada de Liga. Chivas asume el liderato del Apertura 2026 tras la caída previa del América.

del Apertura 2026 tras la caída previa del América. Atlante y Tijuana cumplieron la Regla de Menores con más de 1.170 minutos disputados.