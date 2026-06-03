¿Quiénes son Eduardo Águila y Alejandro Gómez, los fichajes apuntados por Club América?

Las Águilas empiezan a pensar en los fichajes para la próxima temporada y hay dos defensores en carpeta.

Club América comenzará una nueva temporada luego de un semestre muy flojo, donde terminó sin títulos y quedó eliminado en todas las competencias que disputó. Después de varios torneos peleando arriba, el conjunto azulcrema buscará cambiar rápidamente la imagen y volver a ser protagonista.

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La pretemporada comenzará en los próximos días y el equipo volverá a tener actividad oficial después del Mundial 2026. Mientras tanto, la directiva ya trabaja junto al cuerpo técnico pensando en posibles incorporaciones para reforzar el plantel.

A pesar de algunos rumores que aparecieron sobre una posible salida, André Jardine continuará como entrenador de América y será el encargado de liderar este nuevo proyecto deportivo. El DT brasileño pretende sumar futbolistas que puedan aportarle algo diferente al equipo.

En ese contexto, el periodista Fernando Esquivel reveló que América tiene en carpeta a dos defensores mexicanos que podrían llegar en este mercado de pases: Eduardo Águila, actual jugador de Atlético San Luis, y Alejandro Gómez, defensor de Xolos de Tijuana.

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¿Quién es Eduardo Águila?

Eduardo Águila Castro nació el 17 de mayo de 2002 y juega como defensor central. Sus primeros pasos en el futbol los dio en Queseros de San José, donde llegó a disputar once partidos y marcó un gol antes de continuar su desarrollo futbolístico.

Más adelante pasó por La Piedad y en 2019 se incorporó a las fuerzas básicas de Atlético San Luis. Con el paso del tiempo fue creciendo dentro de la institución hasta ser promovido al primer equipo en 2023. Desde entonces comenzó a sumar minutos en Liga MX y se convirtió en una de las jóvenes opciones defensivas del club potosino.

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¿Quién es Alejandro Gómez?

Jesús Alejandro Gómez Molina, conocido futbolísticamente como “Pue”, nació el 31 de enero de 2002 y también se desempeña como defensor central. El mexicano inició su carrera profesional en Atlas, donde debutó en Primera División y permaneció entre 2019 y 2023.

Durante su etapa en Atlas también tuvo una experiencia en el fútbol europeo tras marcharse a préstamo al Boavista de Portugal entre 2020 y 2021. Luego pasó por Santos Laguna, aunque no logró tener participación oficial, y actualmente forma parte de Xolos de Tijuana.

En sintesis

El director técnico André Jardine continuará al frente de las Águilas para la nueva temporada.

continuará al frente de las Águilas para la nueva temporada. El periodista Fernando Esquivel reveló que la directiva azulcrema busca fichar a dos defensores mexicanos.

reveló que la directiva azulcrema busca fichar a dos defensores mexicanos. Los defensas centrales Eduardo Águila y Alejandro Gómez son las opciones para reforzar al club.