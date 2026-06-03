Diego Valdés de vuelta a México, ¿nuevo equipo?

La noche de este martes, Diego Valdés sorprendió a todos sus seguidores con una story en Instagram donde se encuentra él y su esposa en un avión con sus maletas. En la misma imagen comparte algunos emojis de viaje con la bandera de México, por lo que inmediatamente los aficionados del Club América comenzaron a reaccionar.

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¿Viene a otro equipo de la Liga MX?

En redes sociales, algunos de los seguidores azulcremas se sintieron decepcionados de que posiblemente el jugador venía a otro equipo de México, después de que habría mencionado que no volvería a jugar en otra escuadra. Sin embargo, hubo quienes lo defendieron recordando que se viene el Mundial en nuestro país.

Hay que recordar que Chile fue uno de los países que no clasificó a esta Copa del Mundo, por lo que es muy probable que el exfutbolista de las Águilas estuviera en el país por vacaciones para disfrutar de algunos partidos aquí. Y es que aunque parece una opción muy viable, hubo quienes no se quedaron muy contentos con ello.

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Los interesados en Diego Valdés

El chileno desde su salida a Vélez comenzó a interesar en algunos clubes de la Liga MX, pero cuando empezó a tener un poco de continuidad se pensaba que no volvería al futbol mexicano, pero hace unos días se reveló que la escuadra de argentina lo habría puesto como jugador transferible y eso encendió las alarmas de su visita.

Los equipos en los que se ha ligado en las últimas horas, es un posible regreso a Santos Laguna, equipo donde comenzó su carrera en su más alto punto, aunque también, desde el torneo anterior, se habló de un posible fichaje con el conjunto de León. Hasta el momento, no hay nada confirmado, sólo algunas especulaciones respecto a esa foto que compartió.

En síntesis

El futbolista chileno Diego Valdés publicó una fotografía viajando en avión rumbo a México.

publicó una fotografía viajando en avión rumbo a México. El actual equipo del mediocampista, Vélez de Argentina, lo colocó recientemente como jugador transferible.

de Argentina, lo colocó recientemente como jugador transferible. Los clubes mexicanos Santos Laguna y León se perfilan como los posibles destinos del jugador.