Uno de los temas que le ha afectado al Club América con algunos jugadores, es el tema de las lesiones. Por lo que el conjunto ha tenido que esperar a varios elementos en su recuperación, de esta manera hay algunos que están volviendo poco a poco, pero justo en lo que se viene en Liguilla, las Águilas podrían contar con uno que parece refuerzo.

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Regresa al Club América

Se trata de Dagoberto Espinoza, el lateral derecho azulcrema sufrió una lamentable lesión de ligamento cruzado anterior justo cuando estaba viviendo su mejor momento con el equipo, ganando minutos en el primer plantel y debido a las deficiencias de Kevin Álvarez, el juvenil estaba siendo ese elemento clave antes de su lesión.

Pero precisamente hoy, sábado 25 de abril, después de 213 fuera de la actividad, Dago regresó a jugar y lo hizo con la Sub 21 para probar si no tenía alguna molestia que le pudiera afectar en su regreso con el primer equipo. Estuvo presente en la victoria de esta plantilla sobre Atlas en la última jornada de este torneo.

Esto quiere decir que el lateral de las Águilas ya puede ser considerado en la Fiesta Grande por André Jardine, ya que se notó tranquilo sin ninguna molestia. Y es que lo estuvieron llevando poco a poco con la intención de que el jugador mexicano no recayera en una lesión así y sobre todo porque aún es un futbolista muy joven.

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Es posible que en caso de que el América consiga entrar a la Liguilla ahora podría ser considerado en esta posición con el primer equipo, aunque también hay que comentar que la escuadra menor también está clasificada y en caso de querer mantenerlo con menos minutos esta podría ser una opción para que siga jugando hasta estar al 100.

En síntesis