En las últimas horas, se conoció que Fátima Bosch, representante de México en Miss Universo 2025, ganó el certamen de belleza. La nacida en Tabasco fue coronada este 21 de noviembre en Tailandia y las reacciones no se hicieron esperar.

La joven escribió en su cuenta de Instagram tras este logro: “Llevé este sueño en mi corazón durante años, y hoy, lo estoy viviendo. Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”.

Fueron muchos los mensajes que recibió la ganadora, y entre los artistas y personalidades del medio artístico nacional que se pronunciaron al respecto, destacó el futbolista Kevin Álvarez. Y es que hace unos años, el jugador de América tuvo un tórrido romance con la modelo mexicana.

El lateral de la Selección Mexicana fue captado saliendo de un establecimiento tras la coronación de Bosch y, como era de esperarse, fue cuestionado al respecto. El futbolista terminó diciendo “Estoy contento por ella” ante las cámaras y micrófonos de Que Buen Chisme.

Cabe recordar que la relación sentimental entre Bosch y Álvarez desató comentarios en redes sociales mucho antes de la coronación. Y es que, ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre su historia. Lo único que se sabe es gracias a las fotos y mensajes que ambos llegaron a publicar en sus cuentas de Instagram.

Detienen al padre de un jugador de América por robar un camión de Nike

