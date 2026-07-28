El mediocampista brasileño no entraba en los planes de Guillermo Almada y hay acuerdo para que siga su carrera en los Bravos de Juárez.

Guillermo Almada llegó al América tras la salida de André Jardine y rápidamente comenzó a tomar algunas decisiones importantes con respecto a varios futbolistas que forman parte de la plantilla azulcrema. El entrenador uruguayo ya analiza el plantel con el que contará para esta nueva etapa y definió algunos cambios.

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El nuevo técnico de Las Águilas decidió no contar con dos de los refuerzos que André Jardine había elegido en el anterior mercado de pases y no los llevó a la pretemporada que el equipo realizó en España. De esta manera, ambos jugadores quedaron fuera de los planes del entrenador para este inicio de ciclo.

Se trata de Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, quienes llegaron al América en este 2026 como apuestas para reforzar el mediocampo, pero que finalmente no iban a formar parte del equipo de Guillermo Almada. El uruguayo tomó la decisión de buscar nuevas alternativas para esa zona del campo.

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Ante esta situación, la directiva del América comenzó a trabajar en la salida de ambos mediocampistas. El futbolista que ya tiene definido su futuro es Rodrigo Dourado, quien continuará jugando en la Liga MX durante este torneo, aunque lejos del conjunto azulcrema.

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El periodista Carlos Ponz reveló que el brasileño no tenía intenciones de salir de México y que jugará cedido en FC Juárez. El objetivo de Dourado será sumar minutos, recuperar protagonismo y volver a ganarse un lugar dentro del plantel de Las Águilas.

América no tuvo un buen mercado de fichajes

Si bien hubo algunas salidas y el club comenzó a darle más espacio a jugadores de las fuerzas básicas, por el momento el único fichaje que cerró la directiva del América es el del colombiano Óscar Perea, quien ya fue presentado oficialmente en las redes sociales del equipo.

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