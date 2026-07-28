El millonario sacrificio que haría James para llegar al América

Hace unos días, el Minnesota United dio a conocer el término del contrato de James Rodríguez, por lo que ya no será jugador del equipo de la Major League Soccer (MLS), ante ello, no es un secreto a voces que el Club América necesita un elemento como él y tras su problemas económicos pondría al colombiano en un dilema salarial.

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James llegaría como agente libre y con peros

De acuerdo con la información del periodista de FOX Sports, Paco Montes, se dio a conocer que el equipo de Guillermo Almada desea el fichaje de James. Por el momento, sólo hay sondeos de las posibles pretensiones económicas que tiene el futbolista, ya que llega como agente libre y lo interesante será poder negociar su futuro con él.

Cuando salió de León, ya estaban buscándolo, pero las condiciones no eran las mismas y podría ser un poco más costoso. Ante ello, están abiertos a una posibilidad más, que en caso de que el colombiano pueda aceptarlo, estarían ya analizando ciertos detalles de contrato, pero mucho dependerá del sacrificio que pueda hacer el propio Rodríguez.

Lo que perdería James Rodríguez si fichara por el América

Según lo revelado por DSports, las pretensiones han comenzado a tomar forma y ya se ha hablado de dinero, pero conlleva una baja salarial que podría impactar mucho en la decisión. Y es que el jugador estaría pidiendo un total de 5 millones de dólares anuales, ya que esto lo percibió en su club anterior y no estaría dispuesto a bajarlo.

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Pero en caso de no conseguir equipo y con la viabilidad de poder ser un elemento importante en el Nido tendría que reducirlo hasta 3.5 millones de dólares por año, que es lo que se estaría ofreciendo. Aunque no es todo, sino que sólo sería un contrato corto de seis meses con opción a renovación, e incluso retirarle ciertos privilegios logísticos que anteriormente tenía.

En síntesis