El atacante brasileño sería uno de los objetivos de Las Águilas para esta temporada pero por el momento no hay acuerdo.

El América atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo dirigido por Guillermo Almada es líder de la Liga MX, avanzó a los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y todavía no conoce la derrota. Con este presente, las Águilas empiezan a posicionarse como uno de los grandes candidatos a pelear por los títulos.

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El conjunto azulcrema comenzó a mostrar una identidad clara y un funcionamiento que ilusiona a sus aficionados. Sin embargo, el entrenador también cuenta con un plantel corto, en el que varios futbolistas jóvenes surgidos de las fuerzas básicas están teniendo un papel importante. La apuesta por la cantera puede ser positiva a futuro, aunque la acumulación de partidos podría terminar pasándole factura al equipo.

Uno de los principales problemas está en la delantera. Henry Martín continúa siendo la principal referencia ofensiva del América, pero los problemas físicos volvieron a complicar su continuidad y obligaron al cuerpo técnico a administrar sus minutos. Detrás suyo aparecen principalmente jóvenes de las fuerzas básicas, una situación que deja al equipo con pocas alternativas de experiencia en una posición determinante.

Por ese motivo, la búsqueda de un delantero no es nueva en Coapa. La directiva lleva tiempo analizando diferentes opciones para sumar competencia y jerarquía en ataque, especialmente si el equipo consigue mantenerse con vida en todos los frentes durante los próximos meses.

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El delantero con el que sueñan en Coapa

En ese contexto apareció el nombre de Carlos Vinícius. Según información proveniente de Brasil, el delantero recibió una propuesta oficial del América en las últimas semanas. La oferta habría sido cercana a los 6 millones de dólares anuales, con la posibilidad de alcanzar los 7 millones por temporada mediante diferentes bonos.

Sin embargo, el atacante brasileño rechazó inicialmente la propuesta y actualmente prioriza continuar su carrera en Gremio, donde existe optimismo respecto a una posible renovación. A pesar de esa negativa, el interés del América se mantiene firme y las Águilas estarían dispuestas a mejorar todavía más las condiciones económicas para intentar convencerlo.

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