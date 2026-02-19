La Selección Mexicana sabe que hará su debut en el próximo Mundial en condición de local, en el viejo Estadio Azteca, el próximo 11 de junio ante Sudáfrica. Para dicho encuentro contará con la presión de iniciar con el pie derecho en la competencia y dejar en el camino a un duro rival, por lo que ya se está pensando en la alineación estelar del Tri que, de a poco, comienza a tomar forma.

El inédito mediocampo que podría presentar México en el Mundial 2026

Con la repentina llegada de dos jugadores a LaLiga de España, México se encontró con variantes que no tenía en sus planes hasta hace algunas semanas. Obed Vargas dejó la MLS para fichar por el Atlético de Madrid y lo mismo sucedió con Álvaro Fidalgo y su traspaso desde el América hacia el Real Betis, más el permiso que obtuvo para representar a la Selección a pesar de ser español. Para el entrenador Javier Aguirre, no pudieron haber existido mejores noticias.

Aguirre se expresó sobre el caso puntual de Fidalgo y expresó: “Yo espero escuchar a mi cuerpo técnico y no equivocarnos en la realización de la lista. Al final todo mundo tiene abierta la puerta en selección; si es mexicano y está jugando, tiene abiertas las puertas”.

Álvaro Fidalgo podría ser titular en el Mundial 2026 con México. (GETTY IMAGES)

En el caso de Obed, sus minutos en el Atleti no son muchos, porque el conjunto Colchonero tiene una base consolidada en el centro del campo, a diferencia de Fidalgo, quien está sumando presencias como titular con mayor regularidad, dando a entender que arrastrará un ritmo más que interesante a la gran cita del futbol a mitad de año.

Obed Vargas fue fichado por el Atlético de Madrid en la última ventana de transferencias. (GETTY IMAGES)

Este panorama también llegó producto de la inesperada lesión de Edson Álvarez. La gran figura de la Selección tuvo que ser operada de uno de sus tobillos y la recuperación le demandará, como mínimo, un mes, por lo que se desconoce en qué tipo de condiciones llegará el centrocampista predilecto de México a la Copa del Mundo.

En marzo, la Selección disputará dos amistosos ante Portugal y Bélgica, respectivamente, en lo que será la última parte importante de la preparación de cara al Mundial. Allí, seguramente se dará la gran prueba para jugadores como Fidalgo y Obev, quienes no fueron parte del proceso del Vasco, pero que llegan en un excelente momento para ganarse un lugar dentro del XI inicialista gracias al reciente rodaje europeo adquirido.

En síntesis