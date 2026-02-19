Rayados de Monterrey supo romper el mercado de pases hace unos años atrás cuando trajo a Sergio Canales desde el futbol español con el objetivo de conseguir grandes objetivos y ser uno de los clubes más dominantes de la Liga MX.

Sergio Canales en Rayados (Getty Images)

Sin embargo, más allá de que el mediocampista supo rendir y mostrar una buena versión futbolística, no lograron levantar los trofeos que se esperaban y eso que también contaron con la llegada de otras figuras que supieron brillar en el Viejo Continente.

El mediocampista es muy querido por la afición del club regio y se encariño con el equipo, pero no estaría a gusto tras años sin títulos a pesar de que lo sigue intentando.

En su columna de Récord, Francotirador reveló que Canales está analizando seriamente la posibilidad de dejar Rayados y ya hay un equipo europeo que estaría interesado en contar con sus servicios.

“Una buena parte de sus jugosos bonos dependían de levantar copas y pues, han levantado más expectativas que trofeos. Eso sí, ganaron la Copa Pacífica en el invierno en el Jalisco. Me cuentan que el que ya lo espera de retache es el Real Betis, con brazos abiertos y sin pagar traspaso. Y así se explican las visitas recientes a España. No es turismo, es planeación”, expresó Francotirador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Canales?

El vínculo del europeo con Rayados termina a mitad de este año y si bien la idea sería renovar hasta 2027, el interés del Betis parece ser concreto. Ahora, Canales deberá decidir si seguir intentándolo en México o volver al club de su vida en España.

