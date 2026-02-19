Es tendencia:
logotipo del encabezado
RAYADOS

Sergio Canales podría dejar Rayados de Monterrey: el club que ya está listo para ficharlo

El mediocampista español no logró cumplir con los objetivos que tenía tras llegar a México y analiza seriamente una salida del equipo regio.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
Sergio Canales no seguiría en México.
© Getty ImagesSergio Canales no seguiría en México.

Rayados de Monterrey supo romper el mercado de pases hace unos años atrás cuando trajo a Sergio Canales desde el futbol español con el objetivo de conseguir grandes objetivos y ser uno de los clubes más dominantes de la Liga MX.

Publicidad
Sergio Canales en Rayados (Getty Images)

Sergio Canales en Rayados (Getty Images)

Sin embargo, más allá de que el mediocampista supo rendir y mostrar una buena versión futbolística, no lograron levantar los trofeos que se esperaban y eso que también contaron con la llegada de otras figuras que supieron brillar en el Viejo Continente.

El mediocampista es muy querido por la afición del club regio y se encariño con el equipo, pero no estaría a gusto tras años sin títulos a pesar de que lo sigue intentando.

Publicidad

En su columna de Récord, Francotirador reveló que Canales está analizando seriamente la posibilidad de dejar Rayados y ya hay un equipo europeo que estaría interesado en contar con sus servicios.

“Una buena parte de sus jugosos bonos dependían de levantar copas y pues, han levantado más expectativas que trofeos. Eso sí, ganaron la Copa Pacífica en el invierno en el Jalisco. Me cuentan que el que ya lo espera de retache es el Real Betis, con brazos abiertos y sin pagar traspaso. Y así se explican las visitas recientes a España. No es turismo, es planeación”, expresó Francotirador.

¿Hasta cuándo tiene contrato Canales?

Fracasó en Rayados y será el ‘9’ de Boca Juniors para ganar la Copa Libertadores 2026

ver también

Fracasó en Rayados y será el ‘9’ de Boca Juniors para ganar la Copa Libertadores 2026

El vínculo del europeo con Rayados termina a mitad de este año y si bien la idea sería renovar hasta 2027, el interés del Betis parece ser concreto. Ahora, Canales deberá decidir si seguir intentándolo en México o volver al club de su vida en España.

Publicidad

En síntesis

  • El Real Betis espera el regreso de Sergio Canales sin pagar costo por traspaso.
  • El contrato de Sergio Canales con Rayados de Monterrey finaliza a mitad de este año.
  • La directiva regia planea una renovación de contrato hasta el año 2027 para el futbolista.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
Lee también
¿Juega Canales? Las alineaciones de Rayados vs. Xelajú por la Concachampions 2026
Concachampions

¿Juega Canales? Las alineaciones de Rayados vs. Xelajú por la Concachampions 2026

¿Por qué no juega Sergio Canales el Xelajú vs Rayados de Concachampions?
Rayados de Monterrey

¿Por qué no juega Sergio Canales el Xelajú vs Rayados de Concachampions?

Se acerca el fin de ciclo: destapan la fecha en la que Canales dejaría Rayados
Rayados de Monterrey

Se acerca el fin de ciclo: destapan la fecha en la que Canales dejaría Rayados

Real Madrid presentó las pruebas de racismo en el caso Vinicius vs. Prestianni
UEFA

Real Madrid presentó las pruebas de racismo en el caso Vinicius vs. Prestianni

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo