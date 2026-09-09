El mercado azulcrema está que arde y las noticias no paran de llegar. Ahora, con una cara nueva al caer.

En la mañana del miércoles, la novedad de primera plana de los diarios fue el arribo de un zaguero argentino a Coapa. Ahora bien, Santiago Ramos Mingo no llegará sólo al América: junto al ex Barcelona, también habría una nueva cara extra. La noche del miércoles golpea con otra noticia que está sacundiendo las redes sociales y a la afición.

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Además del fichaje de Santiago Ramos Mingo, las ‘Águilas’ tienen un principio de acuerdo por Santiago Bueno. Es un marcador central uruguayo de 27 años, de 1.91 metros de altura, que no viene “en reemplazo de” el anterior contratado, sino en adición. América incorporaría a ambos defensas para tener más variantes en el plantel profesional.

Este nombre fue destapado hace instantes por Alejandro Orvañanos, periodista de Claro Sports que había revelado la negociación por Ramos Mingo. Según el corresponsal en cuestión, la directiva arregló con Wolverhampton la llegada del charrúa, un compatriota del saliente Sebastián Cáceres. El jugador dejaría Inglaterra para jugar en México.

Santiago Bueno jugará en el América [Foto: Getty]

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Según agregó a posteriori César Luis Merlo, Santiago Bueno se convertirá en refuerzo del América en condición de cedido por un año, con cargo y opción de compra. De esta manera, el América hará el esfuerzo económico en Ramos Mingo, y además por poco dinero se trae otra alternativa que puede competir o hacer dupla con él.

Tras descender la última temporada, Santiago Bueno no había sido registrado para jugar el Championship en esta 2026/27. Con esa señal, el uruguayo sabía que no entraba en planes para este semestre y buscó una salida. Luego, apareció el América con su proyecto deportivo y el defensa no dudó en arreglar rápidamente su incorporación.

El marcador central comenzó su carrera en el Barcelona B y tuvo pasos por Peralada, Girona y Wolves antes de llegar al América a sus 27 años de edad. El charrúa está en la órbita de Diego Forlán para el nuevo proceso de la Selección Uruguaya y ve a la Liga MX como un buen destino para posicionarse. Otro movimiento de lujo para el cuadro azulcrema.