Las 'Águilas' harán un intento final por el jugador de la Selección pero esta vez con una luz de fé. ¿Llega?

El frustrado fichaje de Iván Tona cambió los planes de un mercado que parecía cerrado para el club más grande de México. El América traerá sí o sí un mediocampista antes del cierre del libro de pases, y se está trabajando hora a hora y minuto a minuto. Se lo han prometido a Guillermo Almada y le piensan cumplir ese deseo y pedido.

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Como es poco probable que en el epílogo del miércoles pueda llegar alguien del medio local, apuntarán a fichar un jugador del exterior hasta el viernes. Ese día a las 23.59 horas cierra el mercado de fichajes de la Liga MX de manera definitiva. América tiene dos días por delante para intentar traer a alguien de fuera de México y registrar su nombre.

En ese sentido, la prioridad será el sueño de todos: Luis Chávez. Sí, a esta altura de la ventana de verano es normal que los aficionados ya estén cansados de escucharlo mencionar. Sin embargo, Gibran Araige realizó un informe donde expresó que ahora mucho más que antes es una posibilidad real que puede darse antes del viernes para América.

América avanza a fondo por Luis Chávez [Foto: Getty]

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Según indicó el periodista, cercano a la Selección Mexicana y al entorno del jugador, el propio futbolista le expresó al club que quiere venir como sea. De ese modo, la directiva se puso manos a la obra desde esta tarde para intentar traerlo en las próximas 48 horas. Luis Chávez se ilusiona con el América y el América se ilusiona con Luis Chávez.

De acuerdo al último reporte del corresponsal televisivo, en Coapa hay optimismo para que esta vez sí se dé la llegada del mediocentro de la Selección. Durante este mercado de verano, las ‘Águilas’ ya habían hecho un par de intentos para traerlos pero distintas circunstancias lo frenaron. Ahora harán un último avance y con toda la fuerza.

Para que esta contratación pueda llevarse a cabo, América y Dinamo de Moscú deberán llegar a un acuerdo en los términos y condiciones de la operación por Luis Chávez. La intención es que sea una transferencia definitiva por un monto importante y eso es lo que deberán definir ambas instituciones para poder alcanzar un entendimiento.

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Esta información fue luego confirmada por César Luis Merlo, especialista en mercado de pases, que aseguró que la dirigencia está en negociaciones activas para comprar su ficha. Si bien no es una negociación sencilla por cuestión de tiempos, harán todo lo posible por traerlo ya que es una solicitud específica del entrenador del América. ¿Será ahora sí?