En la previa a la revancha entre América y Rayados, David Faitelson le hizo un pedido específico a Santiago Baños.

América recibe este sábado a Rayados por la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX. Después del 0-0 en el Gigante de Acero del miércoles pasado, al conjunto azulcrema le sirven dos resultados para avanzar de ronda, mientras que Monterrey tiene que ganar sí o sí.

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No obstante, el América recibió muchas críticas por el partido del miércoles más que nada porque jugó frente a un Rayados con un hombre menos pero aun así no pudo convertir. En la previa al juego de este sábado tan trascendental es que se empezó a poner en duda la continuidad de Guillermo Almada en caso de que Las Águilas no avancen de ronda.

En este contexto es que David Faitelson se expresó en sus redes sociales y le habló directamente a Santiago Baños, dando a entender que debería asegurarle la continuidad a Guillermo Almada pase lo que pase y que debería apuntar en los futbolistas.

“¿A qué hora sale Santiago Baños a anunciar que Guillermo Almada seguirá siendo el entrenador del América pase lo que pase el sábado? ¿No es el momento de decirle a los futbolistas que no estén tan seguros y cómodos en su posición? Almada necesita ese ‘empujón'”, escribió el periodista en su cuenta de X (ex Twitter).

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La figura de Santiago Baños ha generado también una cierta incógnita en las últimas semanas y su futuro en Coapa se ha puesto en duda. Después de un inicio y unos meses muy buenos del América, el conjunto azulcrema llegó a la Fiesta Grande de la Liga MX en un momento irregular.

¿Desde cuándo gana el América?

Las Águilas llevan seis partidos sin ganar en el Apertura 2026. El último triunfo fue el pasado 21 de octubre cuando goleó por 5-2 a Atlas y al América le sirve empatar para avanzar a la semifinal por ventaja deportiva, pero la afición azulcrema espera una buena actuación de su equipo este sábado.

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En síntesis