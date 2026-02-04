Ya André Jardine dio a conocer en su último partido de la Liga MX que estaban próximos a salir algunos jugadores. Ya se confirmaron un par de bajas, pero todo parece indicar que otro futbolista más se va, lo extraño es que aunque ya se sabía de su salida del Club América, la forma en que lo está anunciando fue un poco inusual y sólo queda que se haga oficial.

¿Dice adiós al América?

En su cuenta de Instagram, Igor Lichnovsky compartió una serie de imágenes, como parte de un screenshot de sus fotos en su celular y puso la leyenda: “Pensando cuál escoger”. En todas está con el campeonato que obtuvo con las Águilas en mayo del 2024, por lo que de cierta manera ya augura que en poco tiempo se dará su baja.

¿A dónde se va?

Cabe mencionar que en las últimas horas corrió el rumor en los medios chilenos que un equipo de Turquía estaba interesado en él y si tomamos en cuenta las fechas que se tienen para el cierre de mercado, que es precisamente el viernes 6 de febrero, esta despedida estaría de acuerdo con su posible salida a un conjunto de allá.

Hasta el momento no hay nada oficial tanto de la salida del jugador, como del posible equipo al que se iría. El jugador ya no dio más pistas al respecto después de esa publicación, por lo que sería cuestión de horas para que algo se sepa, sobre todo porque hoy ya el equipo regresó a la Ciudad de México tras su partido de Concachampions.

