Es el próximo ´refuerzo' del América pero no lo quieren

Este lunes el Club Américaregresó a la actividad en Coapa, por lo que la mayoría de los jugadores tuvieron que reportar para sus pruebas físicas y médicas. Ante ello, hubo algunos jugadores que tras estar cedidos a préstamo en otros clubes han regresado al Nido para ponerse a la orden de Guillermo Almada y saber si podrán tener una oportunidad.

Publicidad

De vuelta en América

Uno de los que apareció en las fotografías, pero que fue de los más criticados por la afición azulcrema fue precisamente Emilio Lara, quien estuvo a préstamo con Necaxa y que sufrió en sus últimos meses una lesión que lo borró por un tiempo del equipo, además en las ocasiones donde apareció fue exhibido en algunas jugadas importantes.

El lateral derecho llega con una oportunidad de oro, ya que con Almada se sabe que es mucho de aprovechar a los futbolistas jóvenes, por lo que el canterano sería uno de los que tendría que analizar. Sin embargo, cuando en las imágenes del equipo se presentó, inmediatamente los seguidores de las Águilas comenzaron a pedir su salida.

Afición no lo quiere en Coapa

Hubo algunos que mencionaban que esperaban a otros elementos como Cristian Calderón o Franco Rossano que también estuvieron con el equipo hidrocálido, pero que no al “Pelón”, precisamente por su recientes pifias en su préstamo. Aunque aún no se define el futuro, es muy probable que se pueda mantener en el plantel.

Publicidad

Hay que recordar que por ahora podrían optar en esa posición por Kevin Álvarez, Dagoberto Espinoza y ahora Lara, aunque también toca definir la situación de Aarón Mejía, por lo que en caso de que todos tengan cabida, ahí sí podrían buscarle acomodo en otro club para no tener tantos elementos en una misma posición, aunque también lo podría ajustar de central.

En síntesis

Emilio Lara regresó al Club América tras concluir su préstamo con el Necaxa.

regresó al tras concluir su préstamo con el Necaxa. El plantel reportó este lunes en Coapa para pruebas físicas y médicas.

para pruebas físicas y médicas. El director técnico Guillermo Almada definirá la continuidad del lateral en el equipo.