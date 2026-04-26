Emilio Lara ayuda a Cruz Azul a ganar 1MDD con un grave error

Las cosas se pusieron parejas en el partido entre Necaxa y Cruz Azul, por lo que Martín Varini decidió que al 75 ingresara Emilio Lara para evitar que los Celestes les marcaran otra anotación. Sin embargo, en la primera jugada donde tenía que defender el balón cometió una falta que le valió la tarjeta roja, en menos de 60 segundos de entrar al campo.

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El exjugador del Club América consiguió que en el mejor momento de su equipo, los Rayos se quedaran con 10 y fue ahí que el mismo Christian Ebere al que le cometió la falta fue quien cobró la pena máxima y se consiguió el 3-1 para La Máquina, por lo que la imprudencia del futbolista de los hidrocálidos terminó con esa ilusión.

Emilio Lara, quien tenía 40 segundos en el campo, fue expulsado a los 74’ por malograr una oportunidad manifiesta de gol sobre Christian Ebere. pic.twitter.com/ekeR4dq2h5 — Goles y Cifras Oficial (@golesycifrasmx) April 27, 2026

Doble ayuda a Cruz Azul

Lo peor, es que Lara además ayudó a que Cruz Azul se lleve el millón de dólares por ser el equipo con más puntos en el año deportivo, puesto que esta victoria le valió esa recompensa. Ahora en redes sociales están señalando al futbolista que en un futuro pensaba regresar a Coapa y con este tipo de situaciones se ve muy complicado que lo quieran.

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En síntesis