Ahora que el Club América terminó su participación en el Apertura 2025, la escuadra rompió filas el día de ayer y se preparan para volver el próximo miércoles 17 de diciembre para encarar el siguiente torneo, ante esto, hay algunos jugadores que sonaban para salir del equipo, pero que todo ha quedado en rumor.

Estamos en esa etapa en la que el mercado de fichajes se torna muy volátil y un día se confirman refuerzos, pero se caen y no terminan de concretarse. Es por ello que ahora la idea es que la escuadra azulcrema trabaje con cuidado y pensando bien los elementos que desea mantener y cuáles ya no son útiles, por lo que estos días servirán para que la directiva avance.

¡No se va del América en este mercado de fichajes!

Sin embargo, por parte de otros clubes han confirmado la continuidad de uno de los jugadores azulcremas. Se trata de nada más y nada menos que Rodolfo Cota. En días recientes se reveló que el arquero terminaba contrato con América y que tendría que volver el 31 de diciembre con León, pero Ignacio Ambriz ya confirmó que no será así.

El estratega del Club León mencionó que no cuenta con él porque aún le quedan seis meses más de contrato, será hasta junio cuando el arquero salga de la plantilla azulcrema si así se quiere. Además, dejó en claro que como Luis Ángel Malagón será utilizado en la Copa del Mundo, tendrá mucha mayor participación en el arco de las Águilas.

De esta manera, cuando ya se pensaba que el guardameta tenía pie y medio fuera, ahora se mantendrá en la plantilla por lo menos seis meses más. Por lo que ellos tendrán que tomar una decisión con el exportero azulcrema, Óscar Jiménez, puesto que podría ser una de las bajas que presente el equipo esmeralda para el Clausura 2026.

