El Club León ya se despidió de James Rodríguez luego de la triste eliminación del equipo, el cual ni siquiera logró terminar en el puesto 10 para poder disputar el Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX. Tras la Jornada 17, se acabo un año amargo para la Fiera.

Ahora, ya sin actividad deportiva, el director técnico Ignacio Ambriz y la directiva esmeralda ya piensan en los nuevos fichajes. Acorde a la información aportada por 365scores, se dio a conocer que Pablo Monroy de Pumas UNAM despertó el interés del técnico.

Pablo Monroy podría seguir su carrera en León. [Foto: Getty Images]

El estratega habría pedido a la directiva de la institución que buscara al futbolista de los auriazules , y ya lo estarían negociando bajo la modalidad de préstamo. Se espera que antes de que arranque la pretemporada de ambas escuadras, el futbolista mexicano por fin define su situación de cara al Clausura 2026.

El mismo medio aporta que el jugador no estaría entre los planes de Efraín Juárez de cara al año próximo. Las estadísticas refuerzan esta teoría, ya que apenas disputo 7 de las 17 jornadas donde el equipo tuvo actividad en la competencia nacional.

¿Cómo es la etapa de Pablo Monroy en Pumas UNAM?

Desde su debut en 2023 con el primer equipo, el canterano de los Universitarios disputó 67 partidos, en los que fue titular en 47 de los mismos. Si bien no convirtió goles, aportó 3 asistencias. Más allá de sus números, el cuadro esmeralda confía en poder sacarle provecho al lateral de 23 años.

