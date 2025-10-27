¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2025 si el torneo acabara tras la Jornada 15?

La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX continúa avanzando a buen ritmo y, a falta de 2 fechas por jugar, los cruces de la Liguilla van tomando forma. Los equipos de a poco van conociendo a los posibles rivales en los playoffs, pero aún hay oportunidades para la mayoría.

Publicidad

Publicidad

ver también ¡Se encienden las alarmas! Alexis Vega se lesionó y pidió salir en el Toluca vs. Pachuca

El torneo va dejando grandes duelos que se podrían repetir en la próxima instancia tras la Fase Regular. Más allá de esto, los conjuntos no se pueden relajar, ya que prácticamente todos los equipos tienen posibilidades matemáticas de poder continuar en la competencia.

¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2025 por el momento?

Si bien todavía quedan dos fechas, ya se pueden observar los posibles cruces en la fase final. A modo de analizar el camino de cada uno, así quedaría conformada la Liguilla en caso de que el torneo finalizara ahora, justo tras la Jornada 15 de la competencia.

Play-In 1: Pachuca (7°) vs. Xolos (8°)

Play-In 2: Juárez (9°) vs. Santos Laguna (10°)

Publicidad

Publicidad

Toluca vs. Clasificado 8 (Pachuca, Xolos, Juárez, Santos Laguna)

(Pachuca, Xolos, Juárez, Santos Laguna) Tigres UANL vs. Clasificado 7 (ganador de Pachuca vs. Xolos)

(ganador de Pachuca vs. Xolos) Cruz Azul vs. Chivas

América vs. Rayados

Aún quedan varias jornadas por delante y todo puede cambiar. Los aficionados de los diferentes clubes ya comienzan a hacer especulaciones en relación con los posibles rivales que podría tener su equipo en caso de llegar a la Liguilla del Apertura 2025 y los cruces futuros.

¿Cuándo comienza la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX?

Los juegos que tienen que ver con el Play-In serán entre el 19 y 23 de noviembre. En tanto, los cuartos de final comenzarán el 26 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de noviembre.

Publicidad

Publicidad

ver también Domènec Torrent minimizó la importancia del Clásico Regio frente a Tigres: “Es un partido más”

En sintesis