¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2025 si el torneo acabara tras la Jornada 15?

El gran duelo de la Liguilla hasta el momento que podría darse es el que se jugaría entre las Águilas y los Albiazules.

Por Agustín Zabaleta

El gran duelo de la Liguilla hasta el momento que podría darse es el que se jugaría entre América y Rayados
© Getty ImagesEl gran duelo de la Liguilla hasta el momento que podría darse es el que se jugaría entre América y Rayados

La fase regular del Apertura 2025 de la Liga MX continúa avanzando a buen ritmo y, a falta de 2 fechas por jugar, los cruces de la Liguilla van tomando forma. Los equipos de a poco van conociendo a los posibles rivales en los playoffs, pero aún hay oportunidades para la mayoría. 

¡Se encienden las alarmas! Alexis Vega se lesionó y pidió salir en el Toluca vs. Pachuca

El torneo va dejando grandes duelos que se podrían repetir en la próxima instancia tras la Fase Regular. Más allá de esto, los conjuntos no se pueden relajar, ya que prácticamente todos los equipos tienen posibilidades matemáticas de poder continuar en la competencia. 

¿Cómo se jugaría la Liguilla del Apertura 2025 por el momento? 

Si bien todavía quedan dos fechas, ya se pueden observar los posibles cruces en la fase final. A modo de analizar el camino de cada uno, así quedaría conformada la Liguilla en caso de que el torneo finalizara ahora, justo tras la Jornada 15 de la competencia. 

  • Play-In 1: Pachuca (7°) vs. Xolos (8°) 
  • Play-In 2: Juárez (9°) vs. Santos Laguna (10°) 
  • Toluca vs. Clasificado 8 (Pachuca, Xolos, Juárez, Santos Laguna) 
  • Tigres UANL vs. Clasificado 7 (ganador de Pachuca vs. Xolos) 
  • Cruz Azul vs. Chivas
  • América vs. Rayados

Aún quedan varias jornadas por delante y todo puede cambiar. Los aficionados de los diferentes clubes ya comienzan a hacer especulaciones en relación con los posibles rivales que podría tener su equipo en caso de llegar a la Liguilla del Apertura 2025 y los cruces futuros. 

¿Cuándo comienza la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX? 

Los juegos que tienen que ver con el Play-In serán entre el 19 y 23 de noviembre. En tanto, los cuartos de final comenzarán el 26 de noviembre y se extenderán hasta el 30 de noviembre. 

Domènec Torrent minimizó la importancia del Clásico Regio frente a Tigres: “Es un partido más”

En sintesis

  • Toluca empató, pero mantiene el liderato con 33 unidades y jugaría ante Pachuca, Xolos, Juárez o Santos Laguna.
  • Chivas ingresó a la zona de Liguilla y Santos Laguna a la de Play-In.
  • Hasta ahora habría dos grandes cruces como Cruz Azul vs. Chivas y América vs. Rayados.
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
