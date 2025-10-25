El América igualó 2-2 con Mazatlán este viernes y el club azulcrema perdió la oportunidad de seguir sumando triunfos en esta recta final del Apertura 2025. Si bien Las Águilas están 2° en la tabla, ahora el equipo puede ser superado por Rayados, Tigres y Cruz Azul.

André Jardine sorprendió este viernes con la alineación del América ya que decidió rotar a varios futbolistas. Sin embargo, otros jugadores claves como Álvaro Fidalgo estuvieron desde el inicio, pero el centrocampista español tuvo que ser sustituido por lesión.

El técnico brasileño lo quitó a Álvaro Fidalgo en el minuto 71 por Jonathan Dos Santos debido a que el español no pudo continuar. El centrocampista viene arrastrando molestias en su rodilla derecha y, luego del empate con Mazatlán, André Jardine le transmitió calma a todo el americanismo al decir que no es grave lo que le ocurrió al futbolista de 28 años.

“Lo de Álvaro (Fidalgo) es un golpe en la misma rodilla, pero no es nada serio“, expresó el entrenador del América en la conferencia de prensa. En redes sociales se pudo observar un video de seguimiento hacia el español en el que es revisado y habla con uno de los médicos acerca de su rodilla derecha.

¿Por qué hizo rotación?

Por otro lado, ante la polémica por la alineación titular que colocó André Jardine ante Mazatlán, el técnico reveló que lo hizo por el desgaste de varios futbolistas: “Fue un partido que consideramos el desgaste que tenían muchos jugadores por el acumulado de los encuentros“.

“Nos parecía demasiado arriesgado empezar con algunos que estaban muy cargados. Por eso rotamos. Pero cuando tú mueves el equipo demasiado se corre el riesgo de un mal funcionamiento defensivo y pasó un poco esto, tuvimos fragilidad defensiva y un rival que pateó dos veces nos metió dos goles”, comentó el entrenador en la conferencia de prensa.

