¿Álvaro Fidalgo sería baja del Club América por cirugía? Esta es la verdad de sus lágrimas tras su lesión

Fidalgo volvió a salir con lágrimas de un partido y su lesión enciende las alarmas en América.

Por Marilyn Rebollo

Álvaro Fidalgo llora por lesión
Este viernes el Club América se midió ante Mazatlán en la Jornada 15 del Apertura 2025. A falta de dos fechas para terminar la fase regular del torneo, de nuevo Álvaro Fidalgo salió muy molesto y a la vez triste por la molestia que arrastra en la rodilla, por lo que encendió las alarmas en el conjunto azulcrema tras verlo llorando en la banca.

De manera inmediata se dieron a conocer los rumores de que el mediocampista de las Águilas podría requerir de una cirugía, puesto que las molestias ya son más continuas, si bien esto era algo que ya venía arrastrando a lo largo de su carrera, ahora todo se le complica más y casi cada dos juegos tiene molestias que lo hacen abandonar.

André Jardine reveló lo que el americanismo quería saber sobre la lesión de Álvaro Fidalgo

¿Fidalgo quedaría fuera por cirugía?

Pero fue el mismo Fidalgo quien ya dejó claro que esto no es algo nuevo, que en realidad no pueden hacer nada, una operación no podría beneficiarlo, ya que tiene una rótula bipartita y deja en claro que no es una lesión en sí, por lo que una cirugía no es la idea, sino que va a tener que parar cuando sea necesario rumbo al cierre.

“Realmente es que no tengo una lesión, yo no tengo lesiones en la rodilla de ningún tipo. Simplemente es que nací con una condición diferente que es una rótula bipartita y al final nací con ello, o sea que no se considera una lesión ni mucho menos. El tema es que llevé dos golpes uno contra Juárez y uno contra Chivas muy fuertes ahí, es una zona sensible”.

De igual manera mencionó que sabemos todos que la única forma es parar por completo, es decir, no jugar por un largo tiempo, aunque lo que sí haría es tratar de estar descansando lo más que se pueda y como hasta ahora, ayudar al equipo en los muchos o pocos minutos que pueda para poder sentirse también mejor con lo que hace.

En síntesis

  • Álvaro Fidalgo no necesita cirugía para su molestia en su rodilla.
  • El jugador del América considera que no es una lesión, sino una condición con la que nació.
  • Fidalgo seguirá jugando los minutos que pueda con las Águilas
