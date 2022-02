Floyd Mayweather tuvo un 2021 bastante activo luego de que haya decidido volver al ring para realizar una exhibición ante Logan Paul. A su vez, el excampeón del mundo estaría volviendo en Dubái para realizar otra pelea como aficionado, por lo que los fanáticos están muy pendientes de los próximos movimientos que realizar el estadounidense.

Sin embargo, Money en los últimos días volvió a ser noticia por uno de sus negocios que tiene ya que pudo adquirir un equipo NASCAR para el 2022. El objetivo del exboxeador es que su escudería pueda tener uno de los 40 lugares que habrá en las 500 millas de Daytona.

Una figura como Floyd Mayweather necesita ser una verdadera máquina de generar dinero para poder lograr mantener el estilo de vida que les gusta. Debido a esto, el estadounidense no para de realizar diferentes inversiones que le dan una cuantiosa suma billetes, por lo que siempre busca generar grandes negocios dentro y fuera del boxeo.

Debido a esto, Money decidió adquirir un equipo que pueda ir en busca de los 40 lugares disponibles para las 500 millas de Daytona. “Me encantan los autos rápidos y me encanta competir. Sé que NASCAR no será fácil, pero no vale la pena hacer nada fácil para mí. Habiendo dicho eso, este paso a las carreras de autos parece encajar perfectamente con la marca Mayweather", comentó estadounidense según lo informado por ESPN. La escuedería se llama The Money Team Racing y tendrá a Kaz Grala como piloto

Cabe recordar que Floyd Mayweather volvería a pelear el próximo 20 de febrero ante Money Risck, un youtuber de Emiratos Árabes Unidos. Como decíamos, el combate se realizará en el famoso hotel Burj Al Arab de Dubái.