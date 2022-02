En las últimas horas, diferentes reportes dan por hecho que Floyd Mayweather no regresaría el próximo 20 de febrero.

El 2021 tuvo a Floyd Mayweather nuevamente muy activo en el mundo del boxeo debido a que regresó frente a Logan Paul para realizar una exhibición en Florida. A su vez, se esperaba que regrese en febrero ante Money Kicks, pero desde Gran Bretaña han informado que el combate se habría caído, por lo que Money no vuelve.

La idea de ver al estadounidense dentro de un ring llevó a miles de fanáticos a volcarse a la exhibición que realizó ante el youtuber. Su sola presencia en el cuadrilatero de Florida lo llevaron a ganar cerca de 10 millones de dólares y a llevarse un gran porcentaje en la recaudación en la venta de pago por evento. Una locura.

Por otra parte, a finales de diciembre, Floyd Mayweather confirmó que regresaría ante Money Kicks, reconocido youtuber de Emirato Árabes Unidos, para realizar una exhibición en el reconocido hotel Burj Al Arab de Dubai. Sin embargo, en las últimas horas, han reportado desde Gran Bretaña que la pelea se abría caído.

Según lo informado el portal Mirrow, las negociaciones entre ambas partes se habrían caído por lo que el estadounidense no se presentaría el próximo 20 de febrero. El mismo medio informó que Kicks habría aceptado un combate bajo la promoción de Tam Khan's Social Knockout.

Floyd Mayweather tendrá un equipo en NASCAR

En las últimas semanas se confirmó que Floyd Mayweather adquirió un equipo de NASCAR que buscará formar parte de las 500 millas de Daytona. “Me encantan los autos rápidos y me encanta competir. Sé que NASCAR no será fácil, pero no vale la pena hacer nada fácil para mí. Habiendo dicho eso, este paso a las carreras de autos parece encajar perfectamente con la marca Mayweather", comentó estadounidense según lo informado por ESPN.