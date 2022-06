La Comisión Atlética del Estado de New York tiene preparada una sanción para Edgar Berlanga por morder a Roamer Angulo en su pelea del último sábado en el Madison Square Garden.

El último sábado, en el combate estelar de la cartelera que tuvo lugar en el Madison Square Garden, Edgar Berlanga no solo volvió a decepcionar por tener que recurrir a las tarjetas de los jueces para imponerse a Roamer Angulo, sino que además pudo haber perdido su invicto por descalificación si el árbitro hubiese detectado que mordió a su oponente.

Corría el séptimo asalto cuando, ya frustrado, el puertorriqueño mordió al colombiano en el cuerpo a cuerpo. No llegó a lastimarlo y Angulo tampoco se quejó en exceso. Pero la acción antideportiva existió y le costará a este una sanción que ya están definiendo en la Comisión Atlética del Estado de New York.

Según avanzó BoxingScene, Berlanga recibiría una suspensión de seis meses, que en nada afectaría entonces a sus planes de hacer un nuevo combate en diciembre de este año, probablemente en Puerto Rico. Además, debería cumplir con el pago de una multa de diez mil dólares, también insignificante si se tiene en cuenta el dinero que gana por pelea.

Aunque no reconoció haberlo mordido, Berlanga sí dijo haber estado a punto de hacerlo y explicó los motivos. "Él estaba lanzando codazos todo el tiempo. Estuve a punto de hacerle un Mike Tyson. Él seguía lanzando sus codos y no quería que me cortara", expresó finalizado el combate.

Berlanga se queda lejos de ser aquel noqueador serial

Edgar Berlanga terminó 2020 siendo elegido por la popular revista The Ring como el prospecto del año, algo que logró a fuerza de victorias por nocaut en el primer asalto. Sin embargo, en los cuatro combates que realizó desde 2021 hasta hoy, ha necesitado siempre de las tarjetas para ganar, sin que haya elevado demasiado la calidad de sus adversarios.