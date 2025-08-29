Luego de vencer a Edgar Berlanga en julio, la figura de Hamzah Sheeraz comenzó a tomar mayor relevancia dentro del mundo del boxeo. La gran mayoría coincide en que tiene todo lo necesario para terminar de formarse y ser el próximo contendiente a las coronas del peso supermediano que están en poder de Canelo Álvarez. Sin embargo, el mexicano primero debe enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre, pelea para la cual el británico ya tiene un pronóstico bastante claro.

El pronóstico de Sheeraz para Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Lo que más desea Sheeraz en este punto de su carrera a los 26 años es tener una oportunidad de retar a Canelo, por lo que entiende que derrotar a Crawford es un paso que debe dar Saúl para que él pueda cumplir su sueño. En ese sentido, el británico afirmó que Álvarez obtendrá la victoria de manera sencilla, sin sufrir de manera innecesaria y demostrando su dominio en las 168 libras.

“La pelea contra Canelo está ahí. Es la única, siempre y cuando supere a Crawford con facilidad y creo que lo hará. Pero idealmente, me gustaría enfrentar a Canelo, porque con la dinámica actual del deporte, tienes la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores boxeadores, así que ¿por qué no desafiarme, ir a por todas y darlo todo?”, le comentó Sheeraz a 5Live.

Hamzah Sheeraz espera poder enfrentar a Canelo Álvarez luego de la pelea ante Terence Crawford. (GETTY IMAGES)

Por otro lado, cuando derrotó a Berlanga en su momento afirmó: “No voy a ponerme aquí a insultar a alguien como él, pero sería un honor compartir el ring con él. De verdad que sí. Alguien a quien, como dije, he admirado, pero algo que sí puedo garantizar es que, si alguna vez me enfrento a Canelo, no será como en su última pelea (vs. William Scull), donde su rival solo quiso huir”.

“Se los prometo, queda grabado aquí: aunque me noquee, me quedaré plantado e intercambiaré golpes con él. ¿Me entienden? Daré una gran pelea, porque de eso se trata, de ser grande, de atreverse a ser grande y sé que lo haré”, cerró.

Lo que entiende Sheeraz es que la forma en la que Canelo le gane a Crawford será fundamental para ordenar sus planes de cara al futuro. En ese sentido, Hamzah prioriza el dejar claro que respeta a Álvarez y que entiende la clase de estrella que tiene delante, aunque eso no le quita la posibilidad de afirmar que daría un verdadero espectáculo sobre el cuadrilátero. Parecer ser el próximo en la lista.

