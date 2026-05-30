¿A qué hora es la pelea de Dmitry Bivol vs. Michael Eifert HOY?

Repasa el horario en el que se espera que el ruso y el alemán hagan su aparición en escena.

Dmitry Bivol está listo para regresar al boxeo. Tras su última presentación a mediados del año pasado, el ruso expondrá su cinturones AMB y FIB del peso semipesado ante el alemán Michael Eifert. A continuación, te contamos lo más importante para que disfrutes del duelo más destacado del fin de semana.

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La velada que protagonizarán Bivol y Eifert será en Rusia, por lo que los horarios serán distintos a lo que suelen acostumbrar las jornadas que se llevan a cabo en Estados Unidos. Por esa razón, los aficionados tendrán que adelantar sus relojes para estar en sintonía con una pelea que promete espectáculo de principio a fin.

Horario para la pelea de Dmitry Bivol vs. Michael Eifert

En ese sentido, se espera que el combate entre Bivol y Eifert llegue para cerca de las 15:00hs del Centro de México, 16:00hs de Bogotá y 18:00hs de Buenos Aires. De todas maneras, es muy probable que el horario se vea afectado y demorado debido al resto de contiendas que tendrá la cartelera.

Toda la acción más destacada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera única y exclusiva. Por otro lado, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO y MINUTO A MINUTO para que no te pierdas ningún detalle.

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En síntesis