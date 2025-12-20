¿A qué hora es la pelea de Maravilla Martínez vs. Pepi Staropoli en Parense de Manos 3?

Se guardó hasta el cierre del 2025, pero finalmente llegó el día en el que se desarrollará Párense de Manos 3. Dos de los protagonistas más destacados que le darán vida a una de las 11 peleas previstas son Sergio Maravilla Martínez y Laureano Pepi Staropoli, los argentinos que mostrarán su mejor repertorio, siendo los único representantes oficiales del profesionalismo en el deporte. A continuación, te contamos a qué hora se espera el gran combate que nadie se quiere perder.

En el Tomás Adolfo Ducó de Buenos Aires, los protagonistas aparecerán en escena para intentar dar el show del año. Aunque muchos creen que Martínez cuenta con una amplia ventaja para quedarse con el duelo, lo cierto es que Staropoli buscará demostrar que tiene herramientas necesarias para ganar y salir del cuadrilátero con la mano en alto. Será una jornada larga, por lo que habrá que esperar un poco para que llegue la contienda principal del día.

Horario para la pelea de Maravilla Martínez vs. Pepi Staropoli

En ese contexto, con el horario de inicio de la cartelera previsto para las 14:00hs del Centro de México, se espera que el combate estelar llegue para las 21:00hs de México, 22:00hs en Bogotá y 00:00hs de Buenos Aires. Sin embargo, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente con el resto de peleas que le darán forma a la jornada.

Toda la actividad del día podrá seguir de manera exclusiva mediante el canal de Kick “LuquitaRodriguez” desde cualquier parte del mundo. Por otro lado, aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas ningún detalle de lo que suceda en Buenos Aires.

