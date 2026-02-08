En el marco de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM empató 2-2 en su visita a Atlas, siendo el gol de la igualdad de los Zorros en el último minuto. El conjunto capitalino no pudo escalar en la tabla para quedar segundo por detrás del líder Chivas.

Tras el compromisos, Efraín Juárez, el entrenador de los Universitarios, acudió a la conferencia de prensa post partido y fue consultado por su continuidad, sobre todo pensando en la díficil remontada que deberá realizar ante San Diego FC la próxima semana por la Concachampions 2026.

Así inicio: “El equipo cree, por 20 minutos malos el martes, le gusta estar tranquilo, estar consiente, obviamente siempre hay detractores, que es normal, pero estoy tranquilo y contento con la reacción después de un partido complicado el martes. Competimos con el tercer lugar, porque estaba en el tercer lugar, y que te empate el partido en el último minuto ayuda mucho con la reacción”.

Al ser consultado por su continuidad, comentó: “Hoy puedo decir que seguimos invictos, que tenemos un partido en casa para remontar el martes y la realidad es que es de esas cosas externas que no puedo controlarla, lo que puedo controlar es adentro con los jugadores y hoy mis jugadores me demostraron”.

Por otro lado, también se dio lugar para hablar de la lesión de Juninho: “El tema de Juninho creo que es muscular, sabemos que hay que tratarlo, realmente creo que no hay nada grave o no será nada grave, pero a mi punto de vista, porque realmente no lo sé, estamos esperando el análisis, pero lo que pude platicar salió bien”.

¿Cuándo juega Pumas UNAM por la Jornada 6 del Clausura 2026?

De cara a la siguiente fecha, los Auriazules estarán jugando en condición de visitante nuevamente ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla el próximo viernes 13 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

En síntesis