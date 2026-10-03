¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea de Ben Whittaker vs. Conor Wallace?

El medallista olímpico de Tokio 2020 se ve las caras con el boxeador australiano en el Reino Unido.

En Birmingham, Inglaterra, ya está listo el cuadrilátero para el esperado combate de peso semipesado entre Ben Whittaker vs. Conor Wallace El mediático púgil eligió al australiano con el objetivo de seguir estirando su invicto y hay grandes expectativas, por lo que será este choque de estilos en la pelea estelar.

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Whittaker (12-0-1) se encuentra en el top 5 del ranking mundial semipesado tanto de la FIB como del CMB y busca seguir demostrando que no solo es un boxeador vistoso para las redes sociales. En frente, Wallace (17-1-0), un púgil con un potente poder de nocaut, pero que nunca ganó ante un rival de primer nivel.

¿A qué hora es la pelea entre Ben Whittaker y Conor Wallace?

Tomando en cuenta que la transmisión de la velada comenzará a las 12:00hs de CDMX y que hay varios combates preliminares antes de la estelar, podemos afirmar que la pelea entre Ben Whittaker y Conor Wallace no comenzará antes de las 15:00.

Horario de la pelea aproximado por país:

18.30: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

17.30: Bolivia y Venezuela

16.30: Ecuador, Perú, Colombia

15.30: México

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Dónde ver en vivo la pelea Ben Whittaker vs. Conor Wallace

En México y el mundo en general, el combate estelar entre Ben Whittaker vs. Braian Suárez de peso semipesado que tendrá lugar en el Arena Liverpool de Inglaterra se podrá sintonizar a través de DAZN.

En síntesis