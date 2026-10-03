¿Por qué no juega Endrick en India vs. Brasil por el amistoso internacional?

Brasil se enfrenta a India desde las 8:00 hs de la CDMX por un amistoso internacional. El equipo sudamericano disputa su tercer encuentro en esta fecha FIFA tras enfrentarse en dos ocasiones a Australia, partidos que le sirvieron para proyectar pensando en el futuro.
Carlo Ancelotti ya confirmó los 11 futbolistas que serán titulares de Brasil ante India por el amistoso internacional, y Endrick no tendrá la oportunidad de comenzar el partido desde el arranque. El delantero vuelve a aparecer entre las alternativas del entrenador italiano para este compromiso de la fecha FIFA.
El atacante suele ser habitual suplente desde la llegada de Ancelotti al seleccionado brasileño y todavía no pudo ganarse un lugar fijo en el equipo titular, pese a las expectativas que generó desde su aparición en el fútbol profesional.
Endrick continúa siendo considerado una de las grandes promesas de la Canarinha, pero deberá seguir aprovechando los minutos que tenga durante los partidos para intentar convencer al entrenador y conseguir mayor protagonismo en el nuevo proyecto de Brasil.
La formación de Brasil vs. India
- Pedro Morisco
- Matheuzinho
- Marquinhos
- Arthur Dias
- Douglas Santos
- Danilo
- Andrey Santos
- Gabriel Bontempo
- Estêvão
- Pedro
- Vinicius Júnior
DT: Carlo Ancelotti.
En sintesis
- Endrick será suplente en Brasil bajo las órdenes de Carlo Ancelotti ante India.
- Pedro y Vinicius Júnior destacan en la formación titular elegida por Carlo Ancelotti.
- Carlo Ancelotti alineó a Pedro Morisco como arquero titular frente a la Selección de India.