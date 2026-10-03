¿Por qué no juega Endrick en India vs. Brasil por el amistoso internacional?

Carlo Ancelotti confirmó los 11 que jugarán ante India y Endrick no fue elegido por el entrenador italiano para el encuentro.

Brasil se enfrenta a India desde las 8:00 hs de la CDMX por un amistoso internacional. El equipo sudamericano disputa su tercer encuentro en esta fecha FIFA tras enfrentarse en dos ocasiones a Australia, partidos que le sirvieron para proyectar pensando en el futuro.

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Carlo Ancelotti ya confirmó los 11 futbolistas que serán titulares de Brasil ante India por el amistoso internacional, y Endrick no tendrá la oportunidad de comenzar el partido desde el arranque. El delantero vuelve a aparecer entre las alternativas del entrenador italiano para este compromiso de la fecha FIFA.

El atacante suele ser habitual suplente desde la llegada de Ancelotti al seleccionado brasileño y todavía no pudo ganarse un lugar fijo en el equipo titular, pese a las expectativas que generó desde su aparición en el fútbol profesional.

Endrick continúa siendo considerado una de las grandes promesas de la Canarinha, pero deberá seguir aprovechando los minutos que tenga durante los partidos para intentar convencer al entrenador y conseguir mayor protagonismo en el nuevo proyecto de Brasil.

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La formación de Brasil vs. India

Pedro Morisco

Matheuzinho

Marquinhos

Arthur Dias

Douglas Santos

Danilo

Andrey Santos

Gabriel Bontempo

Estêvão

Pedro

Vinicius Júnior

DT: Carlo Ancelotti.

En sintesis