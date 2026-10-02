¿Dónde y en qué estadio juegan Colombia vs. Paraguay por el amistoso internacional?

Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes 2 de octubre por un amistoso internacional en Estados Unidos. El partido comenzará a las 18:00 hs de México en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey.

Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes 2 de octubre en un nuevo amistoso internacional. El encuentro se disputará en Estados Unidos y tendrá como escenario el Sports Illustrated Stadium, ubicado en Harrison, Nueva Jersey.

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El partido comenzará a las 18:00 de México, mientras que en Colombia y Paraguay será a las 19:00. La selección colombiana llega después de empatar 1-1 ante México, mientras que Paraguay viene de conseguir una victoria por 2-0 frente a Bolivia.

Ambos equipos aprovecharán este compromiso para continuar con su preparación y darle minutos a diferentes futbolistas de cara a los próximos desafíos internacionales, pensando más que nada en los proyectos a futuro y en eliminatorias.

Sports Illustrated Stadium, el escenario del partido

El Sports Illustrated Stadium es un estadio dedicado principalmente al fútbol y es la casa de los New York Red Bulls, equipo que compite en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

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El recinto está ubicado en Harrison, Nueva Jersey, y abrió sus puertas en 2010, después de varios retrasos durante el proceso de construcción que habían impedido su inauguración originalmente prevista para años anteriores.

El estadio cuenta con capacidad para aproximadamente 25.000 espectadores y se caracteriza por su diseño inspirado en los grandes escenarios del fútbol europeo. Una de sus principales particularidades es el techo translúcido que cubre las tribunas y protege a los espectadores, aunque deja descubierto el terreno de juego.

En sintesis

Colombia y Paraguay enfrentan un amistoso este viernes 2 de octubre en Estados Unidos.

un amistoso este viernes 2 de octubre en Estados Unidos. Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey alberga el encuentro internacional a las 19:00.

alberga el encuentro internacional a las 19:00. Colombia viene de empatar 1-1 ante México, mientras Paraguay venció 2-0 a Bolivia.