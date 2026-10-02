¿Por qué no juega Kylian Mbappé en Francia vs. Italia por la Nations League 2026-27?

Francia recibe a Italia por una nueva jornada de la Nations League sin su máxima figura: Kylian Mbappé.

Francia e Italia se enfrentan este viernes 2 de octubre por la tercera fecha de la Nations League 2026-27. El partido comenzará a las 20:45 de Francia, 12:45 de México, en el Stade de France, por el Grupo A1 de la competición.

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El seleccionado francés llega al encuentro con puntaje perfecto, después de conseguir dos victorias en sus primeras presentaciones: derrotó 1-0 a Turquía en el debut y luego volvió a ganar por 1-0 frente a Bélgica. Italia, en cambio, suma una victoria y una derrota, ya que cayó 2-0 ante Bélgica y posteriormente goleó 4-1 a Turquía.

Para este importante duelo, Francia no podrá contar con Kylian Mbappé, una de las principales figuras del seleccionado y capitán durante el inicio del nuevo ciclo de Zinedine Zidane. El delantero del Real Madrid tampoco estuvo presente en el partido ante Bélgica.

Mbappé sufrió una lesión en la rodilla ante Turquía

La ausencia de Kylian Mbappé se debe a la lesión que sufrió durante el debut de Francia en esta Nations League. El atacante marcó el único gol del triunfo ante Turquía, pero poco después quedó tendido en el campo y tuvo que ser reemplazado por Désiré Doué.

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Los estudios posteriores determinaron que Mbappé sufrió una lesión en la rodilla izquierda. El Real Madrid informó que se trató de una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, mientras que la Federación Francesa confirmó que el jugador había sufrido una lesión tendinosa.

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