¿A qué hora pelean Alondrissa vs. Angie Velasco en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

El plazo se cumplió y ya podemos deleitarnos con La Velada del Año 6. Este sábado 25 de julio, las gradas del Estadio La Cartuja de Sevilla albergan una de las reuniones de celebridades más masivas del año. El cuadrilátero se encenderá con la presentación de Alondrissa frente a Angie Velasco, y esto es todo lo que necesitas saber de antemano.

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El horario esperado para la pelea de Alondrissa vs. Angie Velasco

La contienda de Alondrissa y Angie Velasco forma parte del listado de 10 combates que estructuran el cronograma del día. Se calcula que ambas competidoras iniciarán sus acciones aproximadamente a las 14:30 hs del Centro de México, 22:30 hs en Madrid y 17:30 hs de Buenos Aires.

Debemos tener en cuenta que el inicio real dependerá de lo que suceda en los minutos previos, ya que el evento combina el boxeo con shows musicales en vivo que sirven para rebajar la tensión de los combates de la mano de grandes estrellas de la industria.

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¿Dónde ver el evento en vivo?

El streaming exclusivo de toda la jornada se podrá sintonizar mediante el canal de Twitch de Ibai Llanos. Del mismo modo, en Bolavip dispondrás de un seguimiento al instante EN VIVO y MINUTO a MINUTO con todas las novedades de esta cita tan esperada.

En síntesis