IlloJuan vs. TheGrefg: cartelera completa, orden de peleas, horarios de La Velada del Año 6 de Ibai Llanos y cómo ver EN VIVO

Conoce todos los detalles del evento boxístico organizado por Ibai Llanos que tendrá en escena a los personajes favoritos del público.

La Velada del Año llevará a cabo su edición número 6. En el Estadio La Cartuja de Sevilla aparecerán en escena algunas de las celebridades más importantes de habla hispana para dar un show que promete ser histórico. A continuación, repasa la información mas destacada del evento para no perderte de nada.

Publicidad

Los protagonistas más importantes del día serán TheGrefg e IlloJuan. Los españoles se medirán en el duelo estelar de La Velada del Año organizada por Ibai Llanos que contará con doble presencia mexicana gracias a Natalia MX y Samy Rivers, quienes se enfrentarán a Clersss y Roro, respectivamente.

¿A qué hora empieza y cómo ver EN VIVO La Velada del Año 6?

A partir de las 19:00hs de España, 11:00hs del Centro de México, 14:00hs de Buenos Aires y 12:00hs de Bogotá comenzará el evento. Serán 10 los combates que le darán color a la jornada, además de los shows musicales encargados de animar al público mientras ofrecen un tiempo de relajo entre contienda y contienda. Los artistas presentes en el evento serán Yandel, Juanes, Lucho RK y La Pantera, Anuel AA y Bad Gyal.

Publicidad

La Velada será transmitida por el canal de Youtube y Twitch de Ibai, aunque aquí en Bolavip contarás con un MINUTO a MINUTO EN VIVO para que no te pierdas de ningún detalle de una jornada que promete ser histórica.

Cartelera completa de La Velada del Año 6

Fabiana Sevillana vs. La Parce Clersss vs. Natalia MX Edu Aguirre vs. Gastón Edul Marta Díaz vs. Tatiana Kaer Gero Arias vs. Viruzz Alondrissa vs. Angie Velasco Lit Killah vs. Kidd Keo Samy Rivers vs. Roro Fernanfloo vs. Plex Illojuan vs. The Grefg

En síntesis

TheGrefg e IlloJuan protagonizarán el combate estelar de La Velada del Año 6.

protagonizarán el combate estelar de La Velada del Año 6. El evento de Ibai Llanos se celebrará en Sevilla este sábado 25 de julio.

se celebrará en Sevilla este sábado 25 de julio. La transmisión en vivo de los 10 combates se realizará por Twitch y YouTube.