¿A qué hora pelean IlloJuan vs. TheGrefg en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

Los dos streamers españoles protagonizarán el combate estelar en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

Se terminó la espera. Este sábado 25 de julio es la gran pelea entre IlloJuan y TheGrefg en el marco del combate estelar de La Velada del Año VI (6). Dos de los creadores de contenido más famosos de España chocan cara a cara en el Estadio La Cartuja para cerrar una noche que contará con un total de 10 enfrentamientos.

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TheGrefg llega con la reciente experiencia de haber vencido al streamer colombiano Westcol en la estelar de La Velada del Año V (5) y ahora también será parte del Main Event contra un IlloJuan que hace su debut en el evento de Ibai Llanos.

TheGrefg venció a Westcol en La Velada del Año V (@thegrefg)

Horario de la pelea IlloJuan vs. TheGrefg por país

México : 17:30 hs

: 17:30 hs Costa Rica, El Salvador : 17:30 hs

: 17:30 hs Panamá, Colombia, Perú, Ecuador : 18:30 hs

: 18:30 hs Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana : 19:30 hs

: 19:30 hs Argentina : 20:30 hs

: 20:30 hs Uruguay, Paraguay : 20:30 hs

: 20:30 hs España: 01:30 (madrugada del domingo)

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Cabe mencionar que este no se trata de un horario estimado, sino que es la hora confirmada por el propio Ibai Llanos para la pelea estelar de La Velada del Año VI (6).

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Orden de las peleas de La Velada del Año VI