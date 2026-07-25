El goleador de los 'Diablos Rojos' no figura en la formación para hoy. El motivo de su ausencia.

Los caminos de Toluca y Cruz Azul se han vuelto a cruzar en esta temporada, ahora en un choque de carácter definitorio que le dará un título oficial a uno de los dos equipos. Este sábado, estará en disputa el trofeo del Campeón de Campeones 2026, certamen que enfrenta en una final a los últimos dos ganadores de la Liga MX.

Publicidad

Mientras que en el cuadro cementero pondrán lo mejor que tienen para ir en busca de la gloria, el conjunto escarlata sorprendió al no poner a su principal estrella. Paulinho no integra el once inicial de Toluca para medirse ante Cruz Azul esta tarde-noche en el Dignity Health Sports Park de California, siendo el goleador del equipo.

La ausencia del artillero portugués ha descolocado principalmente a los ajenos a los ‘Diablos Rojos’, pues los fans saben que el delantero viene de arrastrar problemas musculares. Aunque en la previa del encuentro ante Cruz Azul, Antonio Mohamed declaró que “todos están para jugar”, lo cierto es que el ‘9’ aún no está al cien.

Paulinho en el último Toluca – Cruz Azul [Foto: Getty]

Publicidad

En el comienzo de este segundo semestre del año, Paulinho se perdió los dos primeros partidos de Toluca, primero ante Chivas y luego ante Pumas, ambos por Liga MX. Ahora, el atacante hizo el viaje con la delegación pero no está óptimo para ser titular. Por ese motivo, el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo de entrada en California.

A raíz de esa situación desafortunada, Paulinho no estará ni en la banca de suplentes del equipo choricero ante Cruz Azul, sin la posibilidad de saltar unos minutos en el segundo tiempo. Para comenzar el Campeón de Campeones 2026, el ‘Turco’ volverá a apostar por Jorge Díaz Price, quien viene de anotar jugando allí arriba como un falso nueve.

Para colmo, está presente en el recuerdo de toda la fanaticada que Paulinho le convirtió a Cruz Azul en el último juego contra ellos, allá por febrero del 2026. En ese partido, los equipos igualaron a uno en el Nemesio Diez, y el portugués anotó el tanto de Toluca. Ahora, solo no podrá marcarles para intentar ganar el Campeón de Campeones.

Publicidad

La alineación confirmada de Toluca sin Paulinho: