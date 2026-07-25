Los Bávaros viajan al estado de Hesse para disputar su primer amistoso de pretemporada.

Bayern Múnich disputa su primer amistoso de pretemporada este sábado 25 de julio. Los comandados por Vincent Kompany enfrentarán al SV Wehen Wiesbaden, equipo de la Tercera División de Alemania (3. Liga) que está celebrando su 100º aniversario.

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El encuentro se jugará en el BRITA-Arena, un estadio con capacidad para 12.500 espectadores inaugurado en 2007 y ubicado en Wiesbaden, estado de Hesse. Estos equipos solamente se enfrentaron una vez de manera oficial: la temporada pasada en la primera ronda de la Copa DFB. En aquella oportunidad, el Bayern se impuso por 3-2.

Bayern enfrentó a Wehen por Copa en la temporada 2025-26 (Getty Images)

Tal como confirmó el propio Bayern Múnich en su página web, habrá varias ausencias en este partido: “La plantilla será muy diferente a la que disputó el último partido de la temporada en mayo. El principal motivo es el reciente Mundial, en el que 17 futbolistas del club lucharon por el título”.

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Hora del partido Wehen vs. Bayern Múnich por país

México, Costa Rica, Guatemala: 07:30 hs

Perú, Colombia, Ecuador: 08:30 hs

Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 09:30 hs

Argentina, Uruguay: 10:30 hs

España: 15:30 hs

Dónde ver Wehen vs. Bayern Múnich

El partido amistoso de pretemporada entre el SV Wehen Wiesbaden y el Bayern Múnich se puede ver exclusivamente a través de FC Bayern TV PLUS (suscripción paga) en su sitio web y aplicación oficial. Es decir, el encuentro no se transmitirá por TV abierta o canales deportivos.

Alineaciones confirmadas

Wehen : Brdar; Ati Allah, Brandt, Flotho, Gillekens; Gozusirin, Greilinger, Hercher; Janitzek, Karweina y Lewald.

: Brdar; Ati Allah, Brandt, Flotho, Gillekens; Gozusirin, Greilinger, Hercher; Janitzek, Karweina y Lewald. Bayern Múnich: Podar-Stiube; Ajayi, Assomo, Della Rovere, El Chaar; Matosevic, Mijatovic, Nuraj; Pavlic, Schaff y Wilson.