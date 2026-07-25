¿A qué hora pelean Clersss vs. Natalia MX en La Velada del Año 6 de Ibai Llanos?

La cuenta regresiva terminó y ya es hora de vibrar con La Velada del Año 6. Este sábado 25 de julio, el Estadio La Cartuja de Sevilla albergará a varios de los creadores de contenido más destacados de la actualidad. La actividad continuará con el esperado choque entre Clersss y Natalia MX, y a continuación te compartimos los datos clave que debes conocer.

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El horario esperado para la pelea de Clersss vs. Natalia MX

Este enfrentamiento forma parte de la gran cartelera de 10 combates programados para el evento. De acuerdo con el cronograma, la disputa iniciará, de forma estimada, a las 12:30 hs del Centro de México, 20:30 hs en Madrid y 15:30 hs de Buenos Aires.

No obstante, cabe recordar que el horario exacto estará sujeto al desarrollo del show, ya que la jornada combina los guantes con espectáculos musicales de primer nivel, ideales para distender el ambiente entre cada batalla con los artistas del momento.

¿Dónde ver el evento en vivo?

Toda la emoción de este encuentro se transmitirá en exclusiva a través del canal oficial de Twitch de Ibai Llanos. De igual manera, aquí en Bolavip tendrás a disposición un seguimiento minuto a minuto y una cobertura completa en directo para no perderte nada de esta cita histórica del entretenimiento.

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En síntesis