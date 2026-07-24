Edu Aguirre revela el mensaje que le envió Cristiano Ronaldo para su pelea en La Velada del Año

El reconocido periodista de El Chiringuito brindó una entrevista para Marca en la previa de su combate con Gastón Edul.

La Velada del Año VI (6) está a la vuelta de la esquina. Este sábado 25 de julio se llevará a cabo una nueva edición del evento de boxeo de Ibai Llanos en el Estadio La Cartuja y uno de los combates que más expectativas genera es el de Edu Aguirre con Gastón Edul.

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Los dos son periodistas deportivos sumamente reconocidos y llegan a la pelea justo luego de la final entre España y Argentina en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. Además, Aguirre uno de los mejores amigos de Cristiano Ronaldo, mientras que Edul cubre a Lionel Messi.

En la previa de la pelea, Edu Aguirre brindó una entrevista en exclusiva para el diario Marca de España y reveló cómo vivió todo el proceso de preparación para su pelea. Entre sus respuestas, contó qué fue lo que le dijo Cristiano Ronaldo sobre el combate.

¿Qué le dijo Cristiano Ronaldo a Edu Aguirre sobre su pelea en La Velada del Año?

“Cristiano es de mis mejores amigos. Él me cuenta todo lo que pasa en su vida y yo le cuento todo lo que pasa en la mía. Me dijo que adelante, que si yo estaba convencido… era una oportunidad única en la vida, un reto, que debía ir a por ello“, reveló el periodista español en la citada entrevista con el diario Marca.

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Edu Aguirre y Cristiano Ronaldo mantienen una gran amistad (Foto: X)

Además, Edu Aguirre también reveló el intercambio que tuvo con CR7 luego de la eliminación de Portugal en el Mundial: “La primera conversación después de que le eliminasen fue normal, entre dos amigos, le mande ánimos: ‘seguimos hermano, cabeza fría'”.

En síntesis

Edu Aguirre y Gastón Edul pelearán el 25 de julio en La Cartuja.

pelearán el 25 de julio en La Cartuja. Edu Aguirre reveló a Marca que Cristiano Ronaldo le aconsejó aceptar la pelea.

reveló a Marca que Cristiano Ronaldo le aconsejó aceptar la pelea. Portugal fue eliminado del Mundial y Aguirre envió mensajes de ánimo a Cristiano.