Por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX, Querétaro y Pachuca chocan este domingo 1° de febrero desde las 17:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio La Corregidora de la ciudad de Querétaro. Ambos conjuntos van por la victoria para escalar en la tabla de posiciones.

Para este partido, el director técnico Esteban Solari no contará con un jugador que suele ser titular. El atacante ecuatoriano Enner Valencia no será parte del compromiso y ni siquiera irá al banquillo. La razón radica en que el jugador aún no se recuperó de una lesión muscular en los isquiotibiales a fines de 2025.

¿Quién será el reemplazo de Enner Valencia en Querétaro vs. Pachuca?

Con esta noticia, el atacante venezolano Salomón Rondón será parte del equipo y conformorá una dupla de ataque junto a Oussama Idrissi. El futbolista volvió tras su paso por el Real Oviedo de España y buscará mantenerse como titular como era usual antes de su salida.

¿Cuál será la alineación de Pachuca vs. Querétaro sin Enner Valencia?

Sin Enner Valencia, el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Gallos Blancos: Moreno; Domínguez, Barreto, Bauermann, García, Mozo; Rivera, Sigala, Bautista; Idrissi y Rondón.

