Luego del partido de este sábado entre el Club América y Necaxa, André Jardine dio a conocer que le dio a Rodrigo Aguirre la oportunidad de salir en este duelo para que pensara en la oferta que le hizo Tigres, ya que era muy buena. Pero antes de que revelen la decisión, la esposa del futbolista, Mikaela Huvatt, reveló sin querer su destino.

Tras la confirmación de la salida de Allan Saint-Maximin y de Álvaro Fidalgo, ahora el delantero sería el siguiente y es que un par de stories que compartió su esposa en su cuenta de Instagram revelaron que mientras el equipo estaba viviendo las crisis el día de ayer, se habría llevado a cabo una fiesta de despedida para él y su familia.

Rodrigo Aguirre se va Tigres

En el primer video que se comparte se puede ver una reunión donde la etiquetan que contiene la leyenda: “Despedida de mi amiga Mikaela Huvatt, gracias por ser tan incondicional. Te voy a extrañar muchísimo”. Por lo que ella lo compartió con el “Te quiero infinito, amiga”. Mientras, los seguidores le comentaban: “¿Entonces, sí se van?”.

En la segunda imagen se ve en Coapa, donde seguramente el futbolista uruguayo se estaría despidiendo del equipo para tomar rumbo. Ahí varios de los mensajes que le ponían tenían emojis tristes, por lo que todo podría indicar que ahora sí se termina la etapa del “Búfalo” con el equipo, y ahora iría con uno de los mayores rivales de Monterrey.

¿Lazo familiar en Tigres?

Hay que recordar que en su llegada a Tigres tendrán un lazo familiar que los une y es que Nanim Huvatt, la esposa de Fernando Gorriarán, jugador de los de la UANL es la hermana de la esposa de Rodrigo Aguirre. Esto también habría sido clave para que el futbolista pudiera salir y llegar de nueva cuenta a Monterrey sólo que ahora con el equipo rival.

En síntesis